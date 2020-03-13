У Радомишлі дезінфікували церкву, яку відвідувала жінка з коронавірусом



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Дезінфекцію церкви провело 13 березня управління ДСНС у Житомирській області

Рятувальники провели знезараження автовокзалу в Радомишлі та церкви

На Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву у Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, про смерть якої стало відомо сьогодні. Про це повідомив у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«За результатами оперативного штабу проведено дезінфекцію двох приміщень, де перебувала хвора на коронавірус. На кадрах видно, як проводилось знезараження автовокзалу в Радомишлі та церкви, яка знаходиться по Великій Житомирській, 136», - повідомив чиновник.

З його слів, здійснило дезінфекцію управління ДСНС України у Житомирській області.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від Covid-19. Померла 71-річна жінка з Житомирської області, про діагноз якої стало відомо напередодні, 12 березня. У неї було, зокрема, діагностовано пневмонію.

Загалом в Україні було підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім випадку на Житомирщині, є ще два у Чернівецькій області.

Слід зазначити, що жінка з коронавірусом на Житомирщині не відразу звернулася за допомогою лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль також запровадили надзвичайний стан.

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