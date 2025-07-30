Картонні чи Картонкові? Мовознавиця пояснила, як грамотно називати протести

Читачка Ольга Клименко звернулася з питанням: Потрібна консультація: картонний чи картонковий Майдан?

Українська мовознавиця Ольга Васильєва роз'яснила, як правильно називати останні протести в Україні, де значну роль відігравали плакати на картонних основах, а також проаналізувала вживання обсценної лексики серед протестувальників. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Мовознавиця розповіла, що коректно вживати слово «картонковий». Вона пояснила, що згідно з тлумачним словником, «картон» – це твердий папір, тоді як «картонка» – це коробка або шматок картону. Оскільки написи на протестах були саме на розчленованих коробках, назва «картонковий» є більш точною.

Крім того, слово «картонний» має переносне значення – «штучний, неправдоподібний, неживий», що могло б надати назві «Картонний майдан» негативного двоякого значення, яке не відповідає дійсності.

Щодо написання, мовознавиця зазначила: «Картонковий» пишемо з великої, «майдан» – з малої. Це відповідає правилам українського правопису для назв історичних подій, де з великої букви пишеться перше (або єдине) слово, як у «Помаранчева революція», «Революція гідності», «Євромайдан».

Також мовознавця заглибилася у філологічний аналіз через засилля матюків на протестах. Вона підкреслила, що існує шість основних матюків (матизмів), які належать до спільнослов’янської лексики і не є русизмами, на відміну від поширеної думки. Ці слова пов’язані з сексуальною діяльністю.

Водночас, існують обсценізми несексуальної сфери (срати, гівно, жопа тощо), які вживаються в українській мові частіше. «Тобто українська лайка гівно- і сракоцентрична, а обсценні формули типу «йди на хй» і «йб твою мать» – справді російського походження», – пояснила мовознавиця, наводячи як приклад українське «А насрав його матері» та російське «Й*б твою мать».

Вона також посилалася на професорку Лесю Ставицьку, яка зазначала, що не все обсценне є лайливим, і що зростання лихослів’я є зовнішнім проявом «культурного здичавіння» та «плебеїзації» суспільства, показником його фрустрованості та агресивності.

«Утім, на Картонковому майдані молодь тривожна та фрустрована не без причин. Основна – стрес від війни, другорядна – зашквари влади (до речі, слово «зашквар» прийшло з тюремного жаргону, але сучасна мова вже не тямить себе без нього)», – підсумувала мовознавиця.

Для глибшого ознайомлення з українською лайкою вона порекомендувала книгу Лесі Ставицької «Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників».

Нагадаємо, мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно українською називати людей, які брали участь в АТО, служать в ЗСУ та СБУ та роз’яснила, які фемінітиви краще вживати. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

За словами Васильєвої учасника антитерористичної операції правильно називати атовець, фемінітив – атовка, але не атівка. Працівник СБУ, згідно з правописом, буде есбеувець. Така ж історія з воїнами Збройних сил України – зеесувець. А от фемінітиви від таких слів утворюються не дуже природні – есбеувка, зеесувка.