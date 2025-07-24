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Безугла, яка голосувала за законопроєкт №12414, прийшла на акцію з підтримки НАБУ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Безугла, яка голосувала за законопроєкт №12414, прийшла на акцію з підтримки НАБУ (відео)
У Києві третій день тривають акції на підтримку НАБУ та САП
скріншот з відео

Протестувальники почали скандувати: «Безуглу геть!» та «Ганьба!»

 

Народна депутатка Марʼяна Безугла, яка голосувала за скандальний законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийшла на акцію протесту у Києві. Про це повідомляє «Главком».

На відео, які поширили користувачі соцмереж, видно Безуглу, яка стоїть у натовпі з невеликим листом паперу. На ньому пише: «Відставка Сирського!», а також намальований сир. Однак демонстранти не дуже зраділи появі нардепки: вони почали вигукувати «Безуглу геть!» та «Ганьба!».

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Нагадаємо, у Києві третій день тривають акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Демонстранти скандують лозунги проти корупції, тримаючи у руках відповідні плакати.

Як відомо, 22 та 23 липня у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у багатьох містах України. Громадяни прийшли з плакатами та вимагали, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено. Мер Києва Віталій Кличко зі своїм братом Володимиром долучились до мітингу, який проходив біля театру Івана Франка.

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Як відомо, в умовах воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження. Для цього організаторам необхідно звертатися за погодженням до виконавчих органів міських, селищних і сільських рад не пізніше, ніж за пʼять робочих днів до дня проведення заходу. Водночас кількість осіб, які беруть участь у заходах, не повинна перевищувати розрахункової місткості найближчої захисної споруди (найпростішого укриття).

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

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Теги: Мар’яна Безугла протест Київ

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