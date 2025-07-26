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Не дідусі і не бабусі: як коректно називати людей за 60? Мовознавиця назвала єдиний коректний варіант

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Не дідусі і не бабусі: як коректно називати людей за 60? Мовознавиця назвала єдиний коректний варіант
колаж: glavcom.ua

Люди похилого віку, старшого, літнього чи… Як правильно?

Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як коректно називати людей віком від 60 років. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Що ж до назви людей віком від 60 років, то є нюанси. Фактично всі звичні для нас варіанти тепер неправильні (згідно з положеннями про інклюзію / недискримінацію). Перший звичний нам варіант – «старі люди». Підходить тільки для художньої літератури, бо прикметником «старі» можна образити ту групу людей, яка себе так не ідентифікує, а «бабуся», «дідусь» можна вживати лише в контексті родинних звʼязків», – пояснила вона.

Не дуже доречно, за словами мовознавиці, вживати поняття і «люди поважного віку», бо поважати треба будь-який вік.

«Третій варіант – «люди похилого віку». Дискримінаційний, бо похилий – «той, що похилився, опустився». Четвертий негодящий варіант – «люди старшого віку». Старший, ніж який? Пʼятий негодящий варіант – «люди літнього віку», бо це плеоназм: літа – роки, вік – роки», – додала вона.

Васильєва повідомила, що з погляду мови та здорового глузду залишається один пристойний варіант: «літні люди». Є ще словосполучення «люди третього віку» (активно вживається на Заході), але українців до такого не привчити: кажуть, що воно їм асоціюється з «третім світом» і «третім сортом».

«Можна також вказувати максимально конкретно: люди 60+ (згідно з класифікацією ВООЗ вік 60–75 років вважається літнім), люди 75+ (вік 75-90 років вважається старечим) та люди 90+ (довгожителі)», – додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у сучасному українському мовленні часто побутує хибна думка, що слово «роковини» слід вживати лише щодо сумних дат, тоді як «річниця» – для позитивних подій. Проте це не відповідає історичним та словниковим нормам української мови. 

Також у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».

Крім того, «Главком» писав як правильно: шокуючий чи шокувальний.

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Теги: мовознавець правопис українська мова Ольга Васильєва

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