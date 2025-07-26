Не дідусі і не бабусі: як коректно називати людей за 60? Мовознавиця назвала єдиний коректний варіант
Люди похилого віку, старшого, літнього чи… Як правильно?
Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як коректно називати людей віком від 60 років. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».
«Що ж до назви людей віком від 60 років, то є нюанси. Фактично всі звичні для нас варіанти тепер неправильні (згідно з положеннями про інклюзію / недискримінацію). Перший звичний нам варіант – «старі люди». Підходить тільки для художньої літератури, бо прикметником «старі» можна образити ту групу людей, яка себе так не ідентифікує, а «бабуся», «дідусь» можна вживати лише в контексті родинних звʼязків», – пояснила вона.
Не дуже доречно, за словами мовознавиці, вживати поняття і «люди поважного віку», бо поважати треба будь-який вік.
«Третій варіант – «люди похилого віку». Дискримінаційний, бо похилий – «той, що похилився, опустився». Четвертий негодящий варіант – «люди старшого віку». Старший, ніж який? Пʼятий негодящий варіант – «люди літнього віку», бо це плеоназм: літа – роки, вік – роки», – додала вона.
Васильєва повідомила, що з погляду мови та здорового глузду залишається один пристойний варіант: «літні люди». Є ще словосполучення «люди третього віку» (активно вживається на Заході), але українців до такого не привчити: кажуть, що воно їм асоціюється з «третім світом» і «третім сортом».
«Можна також вказувати максимально конкретно: люди 60+ (згідно з класифікацією ВООЗ вік 60–75 років вважається літнім), люди 75+ (вік 75-90 років вважається старечим) та люди 90+ (довгожителі)», – додала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у сучасному українському мовленні часто побутує хибна думка, що слово «роковини» слід вживати лише щодо сумних дат, тоді як «річниця» – для позитивних подій. Проте це не відповідає історичним та словниковим нормам української мови.
Також у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».
Крім того, «Главком» писав як правильно: шокуючий чи шокувальний.