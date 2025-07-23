Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно

Як правильно по-українськи називати захисників України, які брали участь в АТО, служать в ЗСУ та СБУ?

Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно українською називати людей, які брали участь в АТО, служать в ЗСУ та СБУ та роз’яснила, які фемінітиви краще вживати. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

За словами Васильєвої учасника антитерористичної операції правильно називати атовець, фемінітив – атовка, але не атівка. Працівник СБУ, згідно з правописом, буде есбеувець. Така ж історія з воїнами Збройних сил України – зеесувець. А от фемінітиви від таких слів утворюються не дуже природні – есбеувка, зеесувка.

«Для більшої милозвучності та запобігання зяянню можна утворити пари без «у»: есбівець / есбівка (просто від «Служба безпеки») та зеесівець / зеесівка (від «Збройні сили»)», – каже мовознавиця.

За таким принципом як зеесувець та есбеувець також утворюються натовець та оонівець. Фемінітиви: натовка, оонівка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у сучасному українському мовленні часто побутує хибна думка, що слово «роковини» слід вживати лише щодо сумних дат, тоді як «річниця» – для позитивних подій. Проте це не відповідає історичним та словниковим нормам української мови.

Також у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».

Крім того, «Главком» писав як правильно: шокуючий чи шокувальний.