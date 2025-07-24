Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів

Ненормативна лексика на плакатах протестувальників викликала обурення в частини українців

Противники ухваленого Верховною Радою закону про обмеження незалежності НАБУ та САП вийшли на протести з плакатами з матюками, що викликало неабияке обурення в частини українців. «Главком» зібрав у соцмережах реакції українців.

Зокрема, головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний у своєму дописі наголосив, що в значної частини спостерігачів виникла відраза до ненормативної лексики на плакатах.

«Як свідок попередніх Майданів вражений: уперше бачу засилля таких відвертих слів. У суспільстві стерся якийсь бар'єр. Бо Януковича проганяли з «дитячим» за нинішніми мірками «підарештом»... А тут на прарор підняли і Х, і П... Чи кореспондуються оцінки «про красиву і розумну молодь» з такими висловлюваннями з точки зору філологічної науки? Чи все тут на картонках грамотно?», – йдеться в повідомленні.

Плакат з акції протесту противників закону про НАБУ та САП фото: Твоє місто

Користувачка соцмереж Анна Солонична зазначила, що краще було б, щоб вся ця молодь по всій Україні скандувала «ні війні!». – «Бо всі ті матюки – це не дуже добре. Українська мова – набагато красивіша й багатша, ніж ненормативна лексика. Чому мова перетворюється на сміття – російське матюччя?».

Ще одна читачка соцмереж Вікторія Ярош наголосила, що бачить «величезну різницю між культурним та духовним рівнем тих студентів, які вийшли у 2013 році і нинішнім натовпом». І також прирівняла українців до росіян. – «Мене шокує ще більше, коли я бачу, як українська молодь, блогери та політики занурюються у цей лайливий бруд, уподібнюючись до російського бидла».

Раніше в інтерв’ю «Главкому» мовознавиця Ольга Васильєва пояснювала, що більшість матюків, які вживають українці – це запозичення з російської мови. Українцям притаманно вживати прокльони.

«Прокльони більш притаманні українському мисленню, бо українець за своєю натурою добрий. Вживання назв геніталій у лайці характерне для росіян. Українська нація загалом цнотлива. З погляду етнолінгвістики це може бути пов'язано з тим, що ми ніколи не були загарбниками. Мови народів-колонізаторів більш зухвалі, тому що ці народи чинили насильство над іншими», – заявила вона.

Плакат з акції протесту противників закону про НАБУ та САП фото з відкритих джерел

Деякі користувачі в соцмережах зазначили, що всьому цьому матюччю є українські слова-відповідники. А лайку діти читають в телефонах без відриву.

«Ми не Росія, це треба нарешті усвідомити. Ми хочемо змін системи, де людина – громадянин – є свідома і шанована та захищена від свавілля самозакоханих можновладців», – пишуть користувачі.

Водночас є в соцмережах і ті громадяни, які не вбачають у плакатах з нецензурними словами нічного поганого. Зокрема керівник центру підготовки операторів БпЛА «Крук» Віктор Таран розкритикував противників такої поведінки на акціях протесту.

«Невже, коли ви були молодими ви ніколи не матюкалися, коли вас хтось або щось дуже сильно дістало? Невже ви весь час були зразковими студентами, які вчасно приходили на пари, сиділи в бібліотеках та ніколи не протестували проти несправедливості всіма доступними засобами? Якщо це не так і ви ходили на протести, лаялись із деканатом і робили все аби не було несправедливості – тоді не лицемірте. Ну а якщо ви все студентське життя жили по принципу «не висовуємось» і «прогинаємось під владу» – тоді мені вас шкода», – написав він.

Журналістка Тетяна Трощинська назвала такі акції «входженням в суб'єктний світ дорослих».

«Це діалог поколінь, це передача досвіду без нудільні. Це наша заміна у збереженні України – фізично. І це точно не час для моралізаторства. Моралізаторство вбиває нашу спільнодію. Я впевнена, що всі з них знають, що на залік краще не йти з картонкою з матюками», – додала вона.

У коментарях Юлія Мотрич зазначила, що «матюки – це зуби. Вони підкреслюють правильне розуміння молоддю тих ганебних процесів і людей, про які йде мова».

А користувач Зю Побережнюк вважає, що старше покоління просто не уявляє, що можна так зухвало говорити з авторитетами.

Нагадаємо, у вівторок, 22-го липня в соцмережах виник скандал через повідомлення, що столична друкарня 24Print відмовилася друкувати плакати до акції.

У середу, 23-го липня, також стало відомо, що друкарня PrintHub, за повідомленнями користувачів соцмережі Х(колишній twitter), також відмовилась виготовляти друковану продукцію до акції. «Главком» намагався отримати від PrintHub коментар, проте телефони друкарні не відповідають.

Вчора, 22 липня, у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагаються, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.