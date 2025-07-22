«Їх» чи «їхній»? Мовознавиця пояснила, як українці неправильно вживають ці займенники

Вживання на російський лад займенника «їх» у значенні «їхній» часто ріже наші вуха та очі в медіа й не тільки

Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, коли правильно вживати займенники «їх» та «їхній». Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Чи не кожен із нас зі школи знає різницю між особовими та присвійними займенниками: особовий відповідає на питання «кого? що?», а присвійний – на питання «чий?». Утім, вживання на російський лад займенника їх у значенні їхній часто муляє наші вуха та очі в медіа й не тільки», – повідомляє мовознавиця.

Зокрема, на касах «Ощадбанку» написано: «Співробітники банку та їх родичі в касах не обслуговуються». Васильєва пояснила, що правильно було б «їхні родичі» (бо чиї). Така сама помилка, за її словами, є у ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Правильно було б «їхніх сімей».



Але є і зворотна ситуація, коли слово відповідає на питання не «чий», а «чого? кого?» – коли займенник не присвійний, а особовий. Наприклад в технічному тексті пише: «Несправності та методи їхнього усунення». Тут треба було вжити їх (бо усунення не чиєсь, а чогось): «Несправності та методи їх усунення».



Однак бувають випадки, коли важко визначити, присвійний займенник чи особовий. Наприклад, «їх участь» чи «їхня участь»? Кого чи чия? Але частіше вживається присвійний: «їхня участь».

Нагадаємо, раніше мовознавиця назвала українське слово, яке має три варіанти наголосу.

Також філологиня Ольга Васильєва пояснила, чи коректно використовувати вираз «пішов із життя» для повідомлення про смерть людини та чи має він якийсь прихований зміст, зокрема щодо самогубства. Вона зазначає, що вирази «піти з життя» та «піти в засвіти» є евфемізмами. Їх використовують у високому стилі мовлення, особливо коли йдеться про відомих та шанованих людей. Філологиня підкреслила, що використання таких сполук є цілком виправданим у подібних контекстах, до прикладу: «Пішов з життя легендарний бразильський футболіст».