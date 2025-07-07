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Український тенісист на Вімблдоні відмовився відповідати на запитання українською мовою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Український тенісист на Вімблдоні відмовився відповідати на запитання українською мовою
Білозерцев може розглядати питання зміни свого громадянства на болгарське
фото: BTU

Нікіта Білозерцев посідає 20-те місце в рейтингу ITF Juniors

Перша ракетка України серед юніорів Нікіта Білозерцев після поразки в першому колі парного Вімблдону відмовився відповідати на запитання українською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Сьогодні на юніорському турнірі Білозерцев і його напарник австрієць Тіло Берман розгромно програли нідерландському тандему Міс Роттгерінг/Гідде Шонмейкерс – 1:6, 2:6.

Після матчу, українські журналісти, акредитовані на турнірі від видання «Чемпіон» і «Великий теніс України» запросили тенісиста на інтерв'ю. Білозерцев прийшов разом зі своїм тренером Стефаном Пантовим із Болгарії, який заявив, що його підопічний відповідатиме тільки на запитання англійською або російською мовою.

Сам Білозерцев ніяк не прокоментував цю ситуацію, після чого журналісти скасували інтерв'ю. Зазначимо, що згідно з інформацією BTU Стефан Пантов також є регіональним координатором від Болгарської федерації тенісу (БФТ) у Чорноморському регіоні, а сам Білозерцев розглядає питання зміни свого громадянства на болгарське.

Також додамо, що Нікіта Білозерцев, який посідає 20-те місце в рейтингу ITF Juniors, у першому колі одиночного юніорського турніру переміг 16-го сіяного Аміра Омарханова з Казахстану – 6:4, 6:2.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

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Теги: теніс українська мова

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