Мер Івано-Франківська розповів, коли Росія відчепиться від України
За словами Руслана Марцінківа, влада зараз робить недостатньо для українізації людей
Доки українці повністю не перейдуть на українську мову, у них завжди будуть проблеми з Росією. Вона вже використовує мовне питання у своїй пропаганді. Як інформує «Главком», таку думку висловив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.
«Ворог завжди буде говорити: «А чим вони від нас відрізняються? Російською мовою говорять, Пушкіна читають до російської церкви ходять. Вони такі самі, один народ, тільки у них мізки промиті». Це дуже легко говорити, і ворог так і каже», – сказав Марцінків.
За його словами, влада зараз робить недостатньо для українізації людей.
«Законодавство має з одного боку популяризувати, а з іншого – визначати сфери, де має бути виключно українська мова. Законодавство не повинно бути лише каральним органом, воно має стимулювати», – сказав мер.
Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував у соцмережах незвичне опитування. У ньому він поцікавився у підписників, чи можна бити дітей за спілкування російською мовою.
Також народний артист України Богдан Бенюк закликав українців не боятися відстоювати свою позицію та жорстко реагувати на прояви російської мови в публічному просторі.
До слова, в Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах – у 2023 році їх було 52%, а зараз – 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах.