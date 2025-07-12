Мер Івано-Франківська розповів, коли Росія відчепиться від України

За словами Руслана Марцінківа, влада зараз робить недостатньо для українізації людей

Доки українці повністю не перейдуть на українську мову, у них завжди будуть проблеми з Росією. Вона вже використовує мовне питання у своїй пропаганді. Як інформує «Главком», таку думку висловив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

«Ворог завжди буде говорити: «А чим вони від нас відрізняються? Російською мовою говорять, Пушкіна читають до російської церкви ходять. Вони такі самі, один народ, тільки у них мізки промиті». Це дуже легко говорити, і ворог так і каже», – сказав Марцінків.

За його словами, влада зараз робить недостатньо для українізації людей.

«Законодавство має з одного боку популяризувати, а з іншого – визначати сфери, де має бути виключно українська мова. Законодавство не повинно бути лише каральним органом, воно має стимулювати», – сказав мер.

Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував у соцмережах незвичне опитування. У ньому він поцікавився у підписників, чи можна бити дітей за спілкування російською мовою.

Також народний артист України Богдан Бенюк закликав українців не боятися відстоювати свою позицію та жорстко реагувати на прояви російської мови в публічному просторі.

До слова, в Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах – у 2023 році їх було 52%, а зараз – 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах.