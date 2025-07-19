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У Польщі заплановані масштабні мітинги проти імміграції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Польщі заплановані масштабні мітинги проти імміграції
Поліція звернулася до демонстрантів із закликом не порушувати закон
фото: Shutterstock

Польща готується до масштабних демонстрацій: 80 акцій «Стоп імміграції!» та контрдемонстрації

У суботу, 19 липня, по всій Польщі очікується проведення близько 80 демонстрацій під гаслом «Стоп імміграції!», організованих Конфедерацією. Водночас у багатьох містах заплановані й контрдемонстрації лівих груп. Загалом по країні зареєстровано майже 100 публічних зібрань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Як зазначає видання, акції Конфедерації розпочнуться о 12:00 за місцевим часом у великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав, Лодзь, Познань, Гданськ, Білосток та Люблін.

Поліція звернулася до демонстрантів із закликом не порушувати закон. «Станом на 19 липня цього року по всій країні зареєстровано майже 100 публічних зібрань за участю тисяч учасників, а це означає, що субота стане часом посиленого виконання службових обов’язків для польських поліцейських», – йдеться у повідомленні поліції в соціальних мережах.

«Водночас ми звертаємося до кожного, хто користується своїм конституційним правом висловлювати свою думку та організовувати й брати участь у мирних зібраннях, пам’ятати, що ця свобода не є безмежною та закінчується порушенням закону. Такі ситуації зобов’язують поліцейських вживати відповідних заходів», – підкреслили поліцейські.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі рекомендувало громадянам країни утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське МЗС.

Польське зовнішньополітичне відомство пояснило своє рішення кількома причинами. Однією з головних причин, яку називає МЗС Польщі – триваюча агресивна війна Росії проти України, яка створює непередбачувані ризики. Також РФ визнала Польщу «недружньою державою», що може вплинути на безпеку та права польських громадян на її території.

До слова, прикордонники попереджають про ремонт пункту пропуску на кордоні з Польщею. Строки поточного ремонту пункту пропуску «Устилуг – Зосін» на кордоні з Польщею з української сторони продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху. Волинська митниця у межах своїх повноважень фіксує суттєвий ріст трафіку легкових та нерегулярних автобусних перевезень через цей пункт пропуску. Наразі він пов’язаний із піком сезону літнього оздоровлення та тривалою забороною руху легкових транспортних засобів через найближчий «Ягодин».

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Теги: Польща мітинг мігранти протест

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