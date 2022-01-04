Катастрофа МАУ: канадський суд виніс рішення щодо компенсації родинам загиблих

У рішенні йдеться шість сімей позивачів, які звернулися в суд Онтаріо

Іран має виплатити $107 млн представникам сімей жертв збиття літака

Суд у канадській провінції Онтаріо ухвалив стягнути з Ірану $107 млн доларів як компенсацію сім’ям шести загиблих під час аварії літака «Міжнародних українських авіаліній» у Тегерані в 2020 році, повідомляє телеканал CBC.

«Рішення було опубліковане сьогодні (3 січня), винесене воно було 31 грудня. У травні суд оголосив, що літак був збитий унаслідок акта тероризму.

Компенсація буде розділена між сім’ями шести загиблих пасажирів, які подали позов», – зазначає телеканал.

На борту збитого літака перебували 176 осіб, у тому числі 55 громадян Канади та 35 власників канадської посвідки на проживання. Цивільний позов проти Ірану в канадський суд подали родичі загиблих Шахін Мохаддам, Мерзад Зорею, Алі Горжі та ще троє людей, чиї імена не розкриваються на їхнє прохання через побоювання дій з боку іранської влади.

Рішення суду не означає автоматичної виплати компенсації. Адвокат позивачів заявив, що для забезпечення рішення суду він та команда його юристів будуть намагатися накласти обтяження на майно Ірану в Канаді та за кордоном.

«Іран має нафтові танкери в інших країнах», – цитує телеканал адвоката.

Раніше у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Нагадаємо, згідно з ультиматумом міжнародної групи, Іран повинен до 5 січня 2022 року підтвердити свою участь у переговорах з Координаційною групою щодо відшкодування збитків за збитий літак МАУ. У разі відмови Тегерана, група готова розглянути інші способи вирішення питання.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

Крім того, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

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