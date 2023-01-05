Керівник Києво-Печерського заповідника розповів, де ще у Лаврі хазяйнує Московська церква

Нижня лавра – у безстроковому користуванні у Московського патріархату: заповідник тільки моніторить стан збереження пам’яток

Церква Московського патріархату орендує об’єкти на території Нижньої лаври вже 10 років. Вони були передані їй у безстрокове користування постановою уряду від 2013 року. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов'язків генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Олександр Рудник.

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УПЦ МП використовує територію і будівлі Нижньої лаври, зокрема приміщення Київської духовної академії, де знаходиться релігійний центр, за призначенням, вони сплачують за комунальні та інші послуги, доглядають за територією. Тобто вони своїм коштом самостійно утримують будівлі і територію.

«Ми тільки здійснюємо моніторинг заповідника щодо стану збереження пам’яток. А я нагадаю, у нас на території заповідника знаходиться 140 пам’яток, 44 з яких – національного значення і 96 –місцевого. При цьому значна частина з них розташована на території Нижньої лаври, включно з комплексами Ближніх і Дальніх печер, у тому числі й Варязькі печери, які виходять за межі наших мурів та приєднуються до Дальніх печер. Весь комплекс споруд, які вони орендують, вони і доглядають», – зазначив Рудик.

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Також Рудник додав, що у роботі Успенського собору та Трапезного храму у новому році майже нічого не поміняється, за винятком того періоду, коли буде здійснюватися прийом та передача у державну власність цих двох об’єктів.

«Можливо, вони поки не будуть використовуватися як діючі релігійні об’єкти, тобто люди не зможуть там поставити свічку. Та і свічок там не буде де взяти. Далі будемо бачити, як ситуація розгортатиметься у майбутньому», – сказав очільник Лаври.

Ці обидва об’єкти хоч і релігійного призначення, але використовуються заповідником як експозиційні. Тобто у них проводяться екскурсії, відвідувачі самі можуть заходити дивитися, ознайомлюватися з інтер’єром церков.

Крім того, чоловічий монастир Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври перебуває у постійному користуванні УПЦ МП, адж це територія Нижньої лаври. Там розташована церква преподобного Агапіта Печерського, колишня лікарня Громашевського і ще декілька церков.

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Нагадаємо, комісія міністерства культури України у четвер, 5 січня, завершила роботу із приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української православної церкви Московського патріархату на території заповідника Києво-печерська Лавра до держави.

Митрополит Павло (Лебідь), який мав підписати Акт, не з'явився на останнє засідання комісії, однак це не стало перешкодою для повернення державного майна.

Як відомо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.