Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Керівник Києво-Печерського заповідника розповів, де ще у Лаврі хазяйнує Московська церква

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Керівник Києво-Печерського заповідника розповів, де ще у Лаврі хазяйнує Московська церква
На території Лаври є чимало заповідників, за якими доглядала УПЦ МП
фото з відкритих джерел

Нижня лавра – у безстроковому користуванні у Московського патріархату: заповідник тільки моніторить стан збереження пам’яток

Церква Московського патріархату орендує об’єкти на території Нижньої лаври вже 10 років. Вони були передані їй у безстрокове користування постановою уряду від 2013 року. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов'язків генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Олександр Рудник.

УПЦ МП використовує територію і будівлі Нижньої лаври, зокрема приміщення Київської духовної академії, де знаходиться релігійний центр, за призначенням, вони сплачують за комунальні та інші послуги, доглядають за територією. Тобто вони своїм коштом самостійно утримують будівлі і територію.

«Ми тільки здійснюємо моніторинг заповідника щодо стану збереження пам’яток. А я нагадаю, у нас на території заповідника знаходиться 140 пам’яток, 44 з яких – національного значення і 96 –місцевого. При цьому значна частина з них розташована на території Нижньої лаври, включно з комплексами Ближніх і Дальніх печер, у тому числі й Варязькі печери, які виходять за межі наших мурів та приєднуються до Дальніх печер. Весь комплекс споруд, які вони орендують, вони і доглядають», – зазначив Рудик.

Також Рудник додав, що у роботі Успенського собору та Трапезного храму у новому році майже нічого не поміняється, за винятком того періоду, коли буде здійснюватися прийом та передача у державну власність цих двох об’єктів.

«Можливо, вони поки не будуть використовуватися як діючі релігійні об’єкти, тобто люди не зможуть там поставити свічку. Та і свічок там не буде де взяти. Далі будемо бачити, як ситуація розгортатиметься у майбутньому», – сказав очільник Лаври.

Ці обидва об’єкти хоч і релігійного призначення, але використовуються заповідником як експозиційні. Тобто у них проводяться екскурсії, відвідувачі самі можуть заходити дивитися, ознайомлюватися з інтер’єром церков.

Крім того, чоловічий монастир Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври перебуває у постійному користуванні УПЦ МП, адж це територія Нижньої лаври. Там розташована церква преподобного Агапіта Печерського, колишня лікарня Громашевського і ще декілька церков.

Нагадаємо, комісія міністерства культури України у четвер, 5 січня, завершила  роботу із приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української православної церкви Московського патріархату на території заповідника Києво-печерська Лавра до держави. 

Митрополит Павло (Лебідь), який мав підписати Акт, не з'явився на останнє засідання комісії, однак це не стало перешкодою для повернення державного майна.

Як відомо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Читайте також: Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника
Теги: Києво-Печерська лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Керівник Києво-Печерського заповідника розповів, де ще у Лаврі хазяйнує Московська церква
Керівник Києво-Печерського заповідника розповів, де ще у Лаврі хазяйнує Московська церква
5 січня – день пам'яті Діда Панаса: цікаве про легендарного казкаря
5 січня – день пам'яті Діда Панаса: цікаве про легендарного казкаря
Бійці на Авдіївському напрямку отримають 10 модульних укриттів від Метінвесту
Бійці на Авдіївському напрямку отримають 10 модульних укриттів від Метінвесту
Кирило просить перемир'я на Різдво. Соцмережі пригадали, що він та Путін коїли на Великдень
Кирило просить перемир'я на Різдво. Соцмережі пригадали, що він та Путін коїли на Великдень
Легендарний воїн УПА Симчич святкує 100-річчя
Легендарний воїн УПА Симчич святкує 100-річчя
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
16K
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
15K
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора
13K
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
13K
Шок у Московському патріархаті. Митрополит Епіфаній 7 січня зайде у Лавру
9858
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту