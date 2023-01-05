Митрополит Павло влаштував демарш під час передачі лаврських храмів державі

Сьогодні завершила свою роботу Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, який нещодавно закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, не з’явився на підписання Акту про повернення будівель церкви до держави. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

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Міністр зазначив, що сьогодні завершила свою роботу Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. Ці дві культові споруди, розташовані на території Заповідника, були передані у почасове безоплатне користування УПЦ з 2016 року згідно договору, термін якого сплинув 31.12.2022.

«Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель (наприклад, Царські врата, люстри), щоб повернути його балансоутримувачу.

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За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна. Відсутність митрополита запротокольовано членами Комісії, а самі Акти, що підписані з боку Заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення», – зазначив Ткаченко.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» в.о. генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Олександр Рудник розповів про аудит у Лаврі.