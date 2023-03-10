Хвилина мовчання: згадаймо морського прикордонника Дмитра Юр’єва, який загинув у Маріуполі

Прикордонника посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня

Прикордонник Дмитро Юр’єв служив на кораблі Морської охорони. Щаслива сім’я, спорт та мрії про власний спортивний клуб – те, чим жив чоловік.

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Аж поки ворог не прийшов у його місто. 11 березня минулого року Дмитро протистояв окупантам, які намагалися зайти до Маріуполя. На жаль, це бойове завдання стало для нього останнім, повідомляє Держприкордонслужба України.

На знак кохання Дмитро та його дружина Тетяна зробили татуювання. У кожного на руці – одне крило. Жінка каже, що тепер він став янголом-охоронцем для неї та сина.

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Прикордонника посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. Назавжди в пам‘яті та наших серцях!

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