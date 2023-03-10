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Хвилина мовчання: згадаймо морського прикордонника Дмитра Юр’єва, який загинув у Маріуполі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо морського прикордонника Дмитра Юр’єва, який загинув у Маріуполі
11 березня минулого року Дмитро протистояв окупантам, які намагалися зайти до Маріуполя
фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонника посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня

Прикордонник Дмитро Юр’єв служив на кораблі Морської охорони. Щаслива сім’я, спорт та мрії про власний спортивний клуб – те, чим жив чоловік.

Хвилина мовчання: згадаймо морського прикордонника Дмитра Юр’єва, який загинув у Маріуполі фото 1

Аж поки ворог не прийшов у його місто. 11 березня минулого року Дмитро протистояв окупантам, які намагалися зайти до Маріуполя. На жаль, це бойове завдання стало для нього останнім, повідомляє Держприкордонслужба України.

Хвилина мовчання: згадаймо морського прикордонника Дмитра Юр’єва, який загинув у Маріуполі фото 2

На знак кохання Дмитро та його дружина Тетяна зробили татуювання. У кожного на руці – одне крило. Жінка каже, що тепер він став янголом-охоронцем для неї та сина.

Хвилина мовчання: згадаймо морського прикордонника Дмитра Юр’єва, який загинув у Маріуполі фото 3

Прикордонника посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. Назавжди в пам‘яті та наших серцях!

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять всіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: ворог місто дружина чоловік жінка спорт Держприкордонслужба

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