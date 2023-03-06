Хвилина мовчання: згадаймо блогера Євгена Браха, який із Франції повернувся захищати Україну

Чоловік служив п'ять років за кордоном та брав участь у багатьох миротворчих місіях

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгена Браха.

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У вересні у бою з російськими окупантами загинув воїн ЗСУ та відомий блогер Євген Брах із позивним Малі. За півтора тижня чоловіку виповнилося би 27 років.

Уродженець Полтавської області раніше служив п'ять років у французькому іноземному легіоні, потім працював у Сен-Тропе, Ніцці, Монако, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся на Батьківщину та став на її захист.

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Євген Брах мав бойовий досвід фото з відкритих джерел

Малі ще на початку російсько-української війни хотів вирушити на фронт на Донбасі, проте тоді, у 2015-му, йому було 19 років, а на службу до ЗСУ приймали з 20 років. Тому хлопець, покинувши навчання в університеті, вирішив поїхати до Франції, щоб вступити до лав іноземного легіону.

Євген успішно пройшов усі тести та іспити, курс молодого бійця, і став легіонером. За роки служби брав участь у миротворчих місіях у французькій Гвіані та Малі, був у джунглях Південної Америки. Нерідко йому доводилося перебувати в екстремальних умовах, ловити змій та піраній, його жалив скорпіон...

Після закінчення служби в іноземному легіоні Брах влаштувався працювати у Франції охоронцем Блакитного узбережжя у курортних містах. Проте після 24 лютого Євген повернувся додому і зі зброєю в руках став на захист Батьківщини.

«Він не всидів, сказав: «Мамо, що я?». Хоч як я його не відмовляла. Всі тікають за кордон будь-якими шляхами, хитрістю намагаються десь виїхати. Ти там, ти рвешся. «Мам, а як я? Я не можу інакше вчинити». Приїхав він на початку квітня, вступив у добровольче формування», – говорить мама захисника Любов Матлаш.

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Кулеметник, крім виконання бойових завдань на фронті, активно вів блоги в інтернеті, влаштовував чат-рулетки, мав широку авдиторію в мережі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять всіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.