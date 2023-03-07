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Кияни спостерігали унікальне місячне явище (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кияни спостерігали унікальне місячне явище (фото)
фото з відкритих джерел

Кільце навколо Місяця – це оптична ілюзія

В ніч проти 7 березня в небі над Києвом можна було спостерігати особливе місячне явище – гало.

Це оптична ілюзія, через яку Місяць оточує велике яскраве кільце. Разюче і часто гарне коло світла навколо Місяця викликане заломленням світла, відбитого від нашого супутника кристалами льоду у верхніх шарах атмосфери.

Кияни спостерігали унікальне місячне явище (фото) фото 1
фото: «Главком»

Згідно з народними прикметами, місячне гало є передвісником зміни погоди. Також є версія, що поява ореолу навколо Місяця – це знак від Бога про те, що скоро прийде Його слава, і зло на Землі буде покарано.

Гало є поширеним атмосферним явищем. Їх можна побачити у холодну та вологу погоду, найчастіше взимку. Для спостереження за ними не потрібні спеціальні прилади. У давнину люди асоціювали появу місячних гало з наближенням поганої погоди, особливо взимку. Але вчені кажуть, що прогнозувати погану погоду таким чином не варто. 

Раніше кияни могли спостерігати подібне місячне явище на початку лютого

Теги: Київ природа атмосферне явище

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