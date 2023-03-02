У киян та гостей столиці є можливість відвідати безоплатні тематичні екскурсії

«Київ історичний» та «Київ незламний»: цими вихідними у столиці відбудуться безоплатні тематичні екскурсії

Цими вихідними відбудуться безоплатні прогулянки містом за маршрутами «Київ історичний» у суботу та «Київ незламний» у неділю за попередньою реєстрацією. Про це інформує Управління туризму та промоцій КМДА на своїй сторінці Facebook.

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У суботу, 4 березня, о 12:00 відбудеться екскурсія маршрутом «Київ історичний». Під час прогулянки можна детальніше ознайомитись з історією стародавнього Києва, його пам’ятками, архітектурою, дізнатись більше про історичний центр міста – Майдан Незалежності та Поділ як історичні «серця» міста, а також про боротьбу українського народу за свободу та незалежність.

Місце зустрічі: біля центрального входу до Софійського собору (вул. Володимирська, 24).

У неділю, 5 березня, о 12:00 розпочнеться екскурсія маршрутом «Київ незламний». Екскурсанти дізнаються про історію Києва, який вистояв під час Другої світової війни і сучасного повномасштабного вторгнення росії на територію України, а також про людей, які допомогли столиці це зробити. Під час прогулянки, зокрема, покажуть об’єкти, які постраждали під час повномасштабного вторгнення.

Місце зустрічі: біля пам’ятника розстріляним дітям у Бабиному Яру, навпроти виходу зі станції метро «Дорогожичі».

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На екскурсії необхідно реєструватися, кількість місць обмежена. Учасникам буде підтверджено реєстрацію телефонним дзвінком.

«Київ історичний» –

«Київ незламний» –

Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому у випадку оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, які розташовані неподалік.