Столичні центри надання адміністративних послуг відновлюють роботу по суботах

Із 1 березня ЦНАПи міста змінили графік роботи

Уже цього тижня Центри надання адміністративних послуг столиці відновлюють роботу в суботу за графіком: із 09:00 до 18:00. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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«Нагадаю, із понеділка до п’ятниці ЦНАПи міста Києва здійснюють прийом заявників також із 09:00 до 18:00. Заявників прийматимуть за електронною чергою, що формується у приміщеннях ЦНАПів», – зазначив Микола Поворозник.

Він нагадав, що в разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою, а в разі оголошення тривоги під час робочого дня – протягом 10 хвилин після відбою.

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Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

До слова, у столиці безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин.