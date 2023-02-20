Байден у Києві? Уздовж українсько-польського кордону курсує авіація США

Кортеж було помічено біля посольства США у Києві

Президент США Джозеф Байден прибув з неоголошеним візитом до Києва. Таку інформацію повідомляє «Телеграф» з посиланням на джерела.

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Наразі офіційно відомо, що до Києва прибула парламентська делегація Ізраїлю. Про що повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Крім того, Reuters пише також про візит прем’єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні, а нардеп Олександр Дубинський повідомляє, що винуватець заторів у Києві, — директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

Також кортеж було помічено біля посольства США у Києві, що дало привід для чуток про можливий візит американського лідера Джо Байдена. Глава Білого дому планував 20-21 лютого візит до Польщі та були розмови, що він може заїхати і до української столиці, але ризики такого візиту оцінювалися як надто високі, писало видання Politico.

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Тим часом, уздовж українсько-польського кордону курсує стратегічно-розвідувальна авіація США.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.