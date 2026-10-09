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Кім розповів, які нові форми підтримки ветеранів планується реалізувати до кінця 2026 року

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Кім розповів, які нові форми підтримки ветеранів планується реалізувати до кінця 2026 року
Віталій Кім розповів про плани уряду щодо підтримки ветеранів до кінця 2026 року
фото: mva.gov.ua

Мінветеранів планує створити єдиний маршрут супроводу ветеранів від військової служби до цивільного життя

Ветеранська політика не може бути відповідальністю лише одного міністерства, оскільки охоплює медицину, соціальний захист, оборону, економіку, цифровізацію та освіту. На цьому наголосив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім за підсумками засідання урядового Координаційного штабу з питань реалізації державної ветеранської політики, яке відбулося під співголовуванням Першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля та міністра у справах ветеранів України. 

«Ми тут не конкуренти, ми партнери. Результат буде тільки тоді, коли всі працюємо як одна система», – наголосив міністр.

Одне з головних завдань – єдиний маршрут від військової служби до цивільного життя. Людина після звільнення не повинна сама з’ясовувати, куди йти, які документи збирати і яке відомство за що відповідає.

Для цього потрібні єдині державні стандарти ветеранських послуг, незалежно від громади. Нормальний обмін даними між державними системами, щоб не вимагати у ветерана інформацію, яка вже є в держави. І робота з потребами військовослужбовця має починатися ще до звільнення зі служби, особливо після поранення, захворювання або тривалого лікування. Саме ці напрями закладені в міжвідомчу дорожню карту.

«Це велика спільна робота. Частина рішень потребує змін до законодавства і підтримки народних депутатів, частина – рішень Уряду, частина – чіткої взаємодії між міністерствами та іншими державними органами», – зазначив Віталій Кім. 

До кінця року Мінветеранів планує:

  • фіналізувати концепцію Державної служби супроводу та дорожню карту її створення;
  • до кінця жовтня запустити в Дії надання витягу із Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • надати обласним військовим адміністраціям і Силам оборони можливість коригувати дані в ЄДРВВ;
  • доопрацювати механізм програми «Ветеранський спорт» для роботи у 2027 році, зокрема передбачити адресність та контроль використання коштів;
  • відібрати щонайменше 150 ветеранів-підприємців для подальшої підтримки.

Окремо триває робота над системними змінами ветеранського законодавства та рішеннями, які потребуватимуть підтримки Верховної Ради України.

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Теги: Віталій Кім ветеран Міністерство у справах ветеранів

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