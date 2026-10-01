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Ветеранам з інвалідністю можуть компенсувати 120 тис. грн за авто: рішення комітету Ради

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ветеранам з інвалідністю можуть компенсувати 120 тис. грн за авто: рішення комітету Ради
Ветеранам з інвалідністю можуть частково компенсувати вартість авто
фото: Суспільне

Мінветеранів заявило про готовність реалізувати програму після ухвалення відповідного закону

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає компенсацію 120 тис. грн на придбання автомобіля для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни. Наступний етап – розгляд документа у сесійній залі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

На першому етапі програмою зможуть скористатися ветерани та ветеранки з інвалідністю I групи. За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, таких людей нині 11 423. Надалі програму планують розширити на ветеранів та ветеранок з інвалідністю II групи. За даними Реєстру, їх 87 855.

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім підтримав законопроєкт і закликав народних депутатів проголосувати за нього у першому читанні.

Ветеранам з інвалідністю можуть компенсувати 120 тис. грн за авто: рішення комітету Ради фото 1

«Мати власне авто для ветеранів з інвалідністю важливо не лише з точки зору комфорту. Передусім, для того, щоб бути самостійними. Мати можливість самому поїхати на реабілітацію, почати власну справу, відвезти дитину до школи та просто щодня не залежати від того, чи є поруч хтось, хто може допомогти», – зазначив Кім.

Мінветеранів заявило про готовність реалізувати програму після ухвалення відповідного закону та поступово розширювати коло її учасників. Наступний крок – розгляд законопроєкту у сесійній залі Верховної Ради. Для набуття чинності запропоновані зміни мають бути підтримані парламентом.

Раніше повідомлялось, що учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть фактично не платити за автоцивілку: спочатку вони отримують 50% знижки на поліс, а решту суми їм компенсує держава. Подати заяву на повернення коштів можна через застосунок «Дія».

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Теги: законопроєкт військові ветеран Міністерство у справах ветеранів компенсація

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