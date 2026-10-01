Викрадення ветерана заради $75 тис: поліція затримала організатора злочину

Суд обрав організатору афери запобіжний захід – тримання під вартою

У Києві зловмисники викрали 53-річного військового ветерана біля його будинку та понад тиждень утримували в псевдореабілітаційному центрі для алкозалежних, щоб викрасти з його помешкання $75 тис. та документи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та Київську міську прокуратуру.

Зловмисники дізналися, що військовий за понад $300 тис. продав квартиру у Києві. За даними слідства, на початку вересня неподалік будинку потерпілого у Шевченківському районі троє чоловіків та жінка вкололи йому невідому речовину, силоміць посадили в автомобіль і вивезли до «реабілітаційного центру» на Київщині, де утримували понад тиждень.

За даними слідства, організатором викрадення є 52-річний киянин, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за шахрайство. Встановлено, що зловмисник був знайомий із потерпілим, знав про його заощадження та вирішив ними заволодіти. До співпраці він залучив свою 19-річну доньку, яка вела спостереження за жертвою та надавала інформацію про її місцезнаходження, та ще двох чоловіків віком 33 та 22 роки.

Поки військовий перебував у неволі, організатор разом із донькою забрали ключі від його помешкання та викрали звідти $75 тис. і документи.

Під час розслідування поліцейські також провели обшук за місцем діяльності так званого «реабілітаційного центру». Під час візиту правоохоронців там перебували більше 40 людей, частина з яких повідомила, що утримується там проти власної волі. Правоохоронці перевіряють ці обставини та можливу причетність інших осіб до незаконного позбавлення людей волі.

Гроші, вилучені під час обшуку фото: Національна поліція України

Слідчі затримали організатора злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури головному фігуранту та його доньці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та ч. 5 ст. 185 КК України – крадіжка в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі суд обрав організатору афери запобіжний захід – тримання під вартою.

Головному фігуранту та його доньці повідомили про підозру фото: Київська міська прокуратура

Двох інших спільників, які брали участь у викраденні потерпілого, підозрюють за ч. 2 ст. 146 КК України. Наразі правоохоронці проводять заходи зі встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва 47-річний чоловік обікрав квартиру свого сусіда, винісши сейф із грошима та коштовностями на суму близько 2 млн грн. Своє здобуте майно він закопав у лісі за містом. Як з'ясували правоохоронці, син потерпілого випадково залишив у машині сусіда рюкзак із ключами від своєї квартири. Скориставшись цим, чоловік дочекався, поки господарів не буде вдома, відкрив помешкання ключем та виніс сейф. Після цього він повернув ключі назад у рюкзак, щоб приховати сліди.