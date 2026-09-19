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Комік Віктор Розовий заручився з коханою після року стосунків

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Віктор Розовий та Яна-Катерина оголосили про заручини
фото: yaponinarniya в Instagram

Для ветерана це буде другий шлюб після гучного розлучення з Ольгою Мерзлікіною

Український комік і ветеран Віктор Розовий вдруге планує одружитися. Він освідчився своїй коханій Яні-Катерині в Нідерландах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дівчини в Instagram.

Розовий освідчився коханій 3 серпня – рівно через рік після початку їхніх стосунків. Яна-Катерина опублікувала спільні фото та розповіла про заручини.

«3 серпня, рівно через рік після того, як ми почали зустрічатися, вирішили перейти на новий етап – і стати нареченими. За цей рік ми встигли багато прожити разом – і нам захотілося, щоб у нашого «разом» було продовження. Більше спільних днів, планів і всього, що ще попереду. Тепер офіційно – наречені», – написала вона.

Розовий освідчився Яні-Катерині в Нідерландах
Розовий освідчився Яні-Катерині в Нідерландах
фото: yaponinarniya в Instagram

Користувачі соцмережі звернули увагу на обручку нареченої. Прикраса, ймовірно, належить швейцарському ювелірному дому Chopard. Вартість обручок цього бренду починається приблизно від €1300–2000, а моделі з діамантами можуть коштувати значно дорожче.

Нагадаємо, що для Розового це буде вже другий шлюб. У травні 2025 року він та блогерка Ольга Мерзлікіна оголосили про розлучення. Згодом ветеран публічно розповів подробиці їхнього шлюбу, що спричинило хвилю критики.

У березні 2024 року Розовий зазнав тяжкого поранення голови під час виконання бойового завдання на фронті. Нещодавно комік переніс чергову планову операцію за кордоном.

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Теги: ветеран військові шлюб

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