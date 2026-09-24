Ветерани можуть повернути гроші за автоцивілку: покрокова інструкція

Заяву на компенсацію можна подати онлайн через розділ «Ветеран PRO» у застосунку «Дія»

Держава повертає кошти за поліс, який ветеран придбав зі знижкою

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть фактично не платити за автоцивілку: спочатку вони отримують 50% знижки на поліс, а решту суми їм компенсує держава. Подати заяву на повернення коштів можна через застосунок «Дія». Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Хто може отримати компенсацію

Скористатися компенсацією можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Їхній статус має бути підтверджений відповідним посвідченням у застосунку «Дія».

Для отримання виплати також необхідно, щоб заявник був повнолітнім, а його податковий номер був підтверджений у державних реєстрах.

Компенсація стосується договорів ОСЦПВ, які:

укладені після 1 січня 2025 року;

оформлені зі страховою компанією – членом МТСБУ;

передбачають 50% знижку на страхову премію відповідно до пільги для ветеранів;

є чинними на момент подання заяви.

Якщо автоцивілку оформили без використання передбаченої для ветеранів знижки, компенсацію за таким договором не нададуть.

Як отримати гроші через «Дію»

Для отримання компенсації потрібно відкрити в застосунку «Дія» розділ «Ветеран PRO» та обрати послугу компенсації вартості автоцивілки.

Після подання заяви система автоматично перевіряє інформацію про заявника, автомобіль і договір страхування. Дані надходять із державних реєстрів та бази МТСБУ.

Після успішної перевірки заявнику потрібно обрати або відкрити «Дія.Картку». Саме на неї надійдуть кошти компенсації.

Якщо система не знаходить пільговий договір, у Міноборони радять перевірити дані поліса. Зокрема, варто звернути увагу на податковий номер, VIN автомобіля та категорію пільги. У разі помилки дані потрібно виправити через страхову компанію.

Чому ветеранам повертають частину вартості поліса

Із 1 січня 2025 року для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни діє 50% знижка на автоцивілку. Водночас держава компенсує застрахованим решту суми, яку вони фактично сплатили за поліс.

Порядок такої компенсації визначений постановою Кабінету міністрів №1091 від 22 серпня 2025 року.

Водночас наявність компенсації не скасовує обов'язок мати чинний договір ОСЦПВ.

Якщо після отримання компенсації ветеран з власної вини стане винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, наступного року він не зможе скористатися пільговим оформленням автоцивілки на таких самих умовах.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Україна та США домовилися продовжити обмін досвідом у сфері підтримки ветеранів. Сторони планують поглибити співпрацю між профільними відомствами та залучити до неї фахівців, які вивчатимуть практики обох країн.

Серед тем, які обговорювали під час зустрічі, – ветеранська медицина, реабілітація, протезування, психологічна допомога та довгостроковий супровід ветеранів. Окрему увагу приділили досвіду США у роботі з бойовими травмами та поверненні військових до цивільного життя.