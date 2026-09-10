Розвідка підозрює ветеранів британського спецназу у навчанні росіян – The Telegraph

Секретний меморандум містить дані про підготовку громадян РФ у Болгарії та Сербії

Ветеранів західних спецпідрозділів, зокрема британського елітного SAS, підозрюють у підготовці громадян Росії, серед яких могли бути чинні військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Йдеться про секретний меморандум, підготовлений для австралійської спецслужби та призначений для країн розвідувального альянсу Five Eyes – Австралії, Канади, Нової Зеландії, Великої Британії та США.

За даними The Telegraph, автори документа з «високим ступенем упевненості» вказують на участь ветеранів західних армій у підготовці росіян. Інформація ґрунтується на свідченнях двох колишніх австралійських спецпризначенців і резервіста. Вони розповіли, що їх намагалися залучити як інструкторів до приватних навчальних центрів у Болгарії та Сербії.

Що відомо про центр у Болгарії

Один із таких об'єктів – навчальний центр Alfa-Metal у болгарському Мейдені. Компанія пропонує курси для спецпризначенців і поглиблену снайперську підготовку. Вартість окремих програм становить близько €4 тис.

У меморандумі зазначається, що серед інструкторів центру були представники різних західних силових структур, зокрема британського SAS, австралійського Commando Regiment та підрозділу «морських котиків» ВМС США.

За словами опитаних австралійських ветеранів, співробітники Alfa-Metal повідомляли їм про підготовку російських громадян щонайменше у 2025 році. Йшлося, зокрема, про навчання веденню бою на близькій дистанції.

The Telegraph також звернуло увагу на фотографію з емблемою британського спецпідрозділу, опубліковану на сайті Alfa-Metal. Компанія раніше розміщувала вакансію для британського інструктора з досвідом служби в цьому підрозділі.

Компанія заперечує підготовку росіян

Журналісти також виявили можливий зв'язок Alfa-Metal із приватною охоронною компанією Alfa Region із Санкт-Петербурга. На її сайті навчальний центр згадується як місце підготовки приватних військових підрядників та інструкторів.

Alfa-Metal спершу заперечила будь-який зв'язок із російською компанією. Втім, коли журналісти показали сторінку сайту з партнерською угодою між обома фірмами, представник компанії визнав «історичні професійні контакти» й пообіцяв переглянути застарілі маркетингові матеріали.

«Ми не наймали ветеранів SAS і не навчали російських громадян після вторгнення Росії в Україну», – заявив представник Alfa-Metal, назвавши звинувачення неправдивими.

Дані перевіряє австралійська спецслужба

The Telegraph наголошує, що самостійно підтвердити твердження меморандуму журналістам не вдалося. Кілька джерел, пов'язаних із британським спецпідрозділом, також поставили під сумнів інформацію про участь його ветеранів.

За їхніми словами, колишні військові зі звичайних підрозділів могли видавати себе за ветеранів елітного спецназу. Перевірити такі твердження складно.

За даними видання, інформацію з меморандуму нині вивчає австралійська спецслужба. Результати перевірки можуть передати Великій Британії та США в межах обміну розвідувальними даними Five Eyes. Британське міністерство оборони відмовилося коментувати інформацію.

Нагадаємо, британські спецпризначенці причетні до підготовки українських військових ще з 2022 року: тоді «Главком» повідомляв про відновлення Британією навчань ЗСУ в Києві.