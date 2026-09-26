На Одещині невідомий вдарив ножем військового ТЦК, який повернувся з фронту

Правоохоронні органи розпочали першочергові слідчі та розшукові дії для встановлення нападника та його затримання

Постраждалий – ветеран бойових дій, який зазнав поранення на фронті

У Білгороді-Дністровському Одеської області невідомий ударив ножем військового районного ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Як інформує «Главком», про це повідомили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Постраждалого військового доправили до лікарні й надали йому допомогу. Наразі його стан стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.

У центрі зазначили, що постраждалий – ветеран бойових дій, який зазнав поранення на фронті. Після лікування його перевели до ТЦК та СП для подальшого несення служби.

За цим фактом правоохоронні органи розпочали першочергові слідчі та розшукові дії для встановлення нападника та його затримання.

«Напади на військовослужбовців є прямою загрозою громадській безпеці та обороноздатності держави й матимуть невідворотні правові наслідки», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох жителів Львівщини, яких підозрюють у вчиненні теракту біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 17 вересня. За даними слідства, чоловіки під'їхали до будівлі районного ТЦК на власному автомобілі. Один із них через вікно машини викинув саморобний вибуховий пристрій на паркувальний майданчик поблизу військкомату. Після цього вони залишили місце події.

Також 31 серпня у Рівному стався вибух в адміністративній будівлі районного управління поліції. Внаслідок інциденту загинув один поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення. На місці працювали екстрені служби, правоохоронці встановлювали обставини та причини вибуху.