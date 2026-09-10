Гуморист-воїн Віктор Розовий переніс операцію: у якому він стані

Віктор Розовий отримав поранення на фронті у березні 2024 року

Зірка «Ліги сміху» та військовий Віктор Розовий, який отримав складне поранення на фронті, переніс чергову операцію. Воїн вирушив за кордон на лікування. Про це повідомила його дівчина в Instagram, пише «Главком».

Дівчина Віктора Розового повідомила, що запланована операція пройшла успішно. Вона також показала кадри з лікарні. На фото Розовий лежить на лікарняному ліжку та спілкується з медиками.

За словами обраниці військового, він незабаром планує вийти на звʼязок та повернутися до медійного життя. «Віктору зробили операцію, успішно. Лікарі сказали, що як по маслу все. Тому скоро буде повернення легенди!» – зазначила дівчина гумориста.

Віктор Розовий отримав поранення на фронті у березні 2024 року фото: Іnstagram.com/viktor_rozovyi/

Нагадаємо, артист «Ліги сміху» та військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Розовий, який в перші дні повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони, у 2024 році отримав осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання, через що потрапив до лікарні.

Через отримані травми нині ветеран пересувається за допомогою крісла колісного.

Також повідомлялося, зірка «Ліги сміху» Віктор Розовий, який отримав травму на фронті, розлучився зі дружиною Ольгою Мерзлікіною. Ольга Мерзлікіна повідомляла, що причиною розлучення стала зрада Віктора Розового, що він згодом підтвердив в одному зі своїх інтервʼю.