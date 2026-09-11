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Україна створює міжнародний фонд для ветеранів: Канада першою виділить 1,25 млрд грн

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Україна створює міжнародний фонд для ветеранів: Канада першою виділить 1,25 млрд грн
Канада зробить перший внесок до фонду, який Україна планує розширити за рахунок інших донорів
фото: depositphotos.com

Перший внесок до нового фонду становитиме понад 40 млн канадських доларів

Канада спрямує 40,1 млн канадських доларів (1,25 млрд грн) на підтримку українських ветеранів та членів їхніх родин. Кошти мають стати першим внеском до нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду. Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім за підсумками домовленостей між країнами, досягнутих після зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

За словами Кіма, міжнародний мультидонорський фонд планують створити для реалізації Національної стратегії ветеранської політики. Фінансування передбачено, зокрема, для програм відновлення та реабілітації ветеранів, а також їхнього переходу до цивільного життя.

Канада має стати першим донором фонду. Надалі Україна розраховує залучити до нього інших міжнародних партнерів та акумулювати додаткові ресурси для підтримки ветеранів і їхніх родин.

«Для нас важливо, що йдеться не лише про фінансування окремих напрямів. Новий фонд дасть можливість об’єднати міжнародну підтримку навколо потреб українських ветеранів та їхніх родин і залучати більше ресурсів для системної роботи», – зазначив Кім.

Міністр також повідомив, що перебуває з робочим візитом у Канаді, де проводить переговори з міністеркою у справах ветеранів Канади Джилл Макнайт та державним секретарем з питань міжнародного розвитку Рандіпом Сараєм.

Нагадаємо, в Україні вже налічується понад 1,8 млн ветеранів, а після завершення війни їхня кількість може суттєво зрости. Тому одним із ключових завдань для держави та бізнесу стає економічна реінтеграція ветеранів – їхнє працевлаштування, професійне перенавчання, підтримка ветеранського підприємництва та створення умов для повернення до активного цивільного життя.

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Теги: фінансування Україна Віталій Кім Канада

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