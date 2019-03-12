Клімкін про ноту РФ: 12 сторінок звинувачень – значить, усе правильно



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Павло Клімкін нагадав, що у 2018 році Україна вирішила не продовжувати договір про дружбу з РФ, укладений до 1 квітня 2019 року

Угода про Асоціацію з ЄС – це, на їхнє переконання, грубе порушення Договору, - міністр

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на ноту російських колег твердженням, що Україна чинить правильно.

«Отримали від МЗС РФ ноту у відповідь на нашу заяву щодо наміру не продовжувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, яку ми направили ще 21 вересня 2018 року», - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

«Як бачите, з відповіддю вони не забарились: через майже 6 місяців і на 12 сторінок. І всі 12 сторінок про те, що це начебто лише сама Україна систематично порушувала Договір», – додав Клімкін.

«Наприклад, Угода про Асоціацію з ЄС – це, на їхнє переконання, теж грубе порушення. Як і все, що ми робимо, аби бути більш демократичними, європейськими і, врешті-решт, по-справжньому незалежними», – зазначив міністр.

«Значить, все робимо правильно», – заявив голова МЗС України.

Нагадаємо, у 2018 році Україна вирішила не продовжувати договір про дружбу з РФ, укладений до 1 квітня 2019 року – і 24 вересня Росія отримала офіційну ноту від Києва про це.

Верховна Рада схвалила припинення дії цього договору 6 грудня.

12 березня 2019 року Міністерство закордонних справ Росії скерувало Міністерству закордонних справ України ноту з приводу припинення дії Договору про дружбу, співпрацю й партнерство, закликавши Київ дотримуватися своїх зобов'язань.

Попри те, що саме РФ порушила цю угоду у 2014 році, захопивши Крим і розпочавши агресію проти України, Москва звинуватила Київ у порушенні договору.

Зокрема, МЗС РФ обурився рухами Києва в бік НАТО та законами, спрямованими на захист української мови як державної.