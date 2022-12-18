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Кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози
Єлизавета Ясько відверто розповіла про самопочуття коханого
фото з відкритих джерел

«Серйозні зміни почалися близько року тому – у нього стали траплятися провали у пам’яті»

Стан здоров’я ув’язненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився близько року тому, у нього стали траплятися провали у пам’яті. Про це в інтерв'ю «Главкому» розказала кохана експрезидента Грузії, нардепка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько.

«Були такі моменти у живому спілкуванні, що він розмовляє, а за секунду вже не може зрозуміти, що відбувається. Зараз все стало набагато гірше, він навіть писати не завжди може. У нього є діагноз – деменція. Наскільки я розумію, так сталося внаслідок неправильного виходу з голодування, його не лікували, а робили так, щоби його організм не отримував необхідних речовин, аби «відключити» його. Тому, на жаль, його психологічний стан стає все гірше і гірше», – розповіла Єлизавета Ясько.

За словами коханої політика, він зараз перебуває в звичайній лікарні, в одному крилі якої лікують грузинських в’язнів. Там серйозний контроль, біля нього чатують охоронці зі зброєю. Саакашвілі постійно зазнає психологічних знущань, образ. Кожен день він проходить через це все.

«У Міхеіла дуже багато неврологічних і гастроентерологічних діагнозів, йому потрібні операції, тобто це не тільки про психологічний стан», – уточнила Єлизавета Ясько.

Нардепка також розповіла, раніше передавала коханому підручники з української мови, він її вивчав. Але зараз у нього більше нема сил читати, тому що він має дуже багато проблем зі здоров’ям, штучно створених тими, хто у цьому зацікавлений.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі. 

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті. 

Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

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Теги: адвокат відео голодування діагноз політика хвороби

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