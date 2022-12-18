Кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози

«Серйозні зміни почалися близько року тому – у нього стали траплятися провали у пам’яті»

Стан здоров’я ув’язненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився близько року тому, у нього стали траплятися провали у пам’яті. Про це в інтерв'ю «Главкому» розказала кохана експрезидента Грузії, нардепка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько.

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«Були такі моменти у живому спілкуванні, що він розмовляє, а за секунду вже не може зрозуміти, що відбувається. Зараз все стало набагато гірше, він навіть писати не завжди може. У нього є діагноз – деменція. Наскільки я розумію, так сталося внаслідок неправильного виходу з голодування, його не лікували, а робили так, щоби його організм не отримував необхідних речовин, аби «відключити» його. Тому, на жаль, його психологічний стан стає все гірше і гірше», – розповіла Єлизавета Ясько.

За словами коханої політика, він зараз перебуває в звичайній лікарні, в одному крилі якої лікують грузинських в’язнів. Там серйозний контроль, біля нього чатують охоронці зі зброєю. Саакашвілі постійно зазнає психологічних знущань, образ. Кожен день він проходить через це все.

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«У Міхеіла дуже багато неврологічних і гастроентерологічних діагнозів, йому потрібні операції, тобто це не тільки про психологічний стан», – уточнила Єлизавета Ясько.

Нардепка також розповіла, раніше передавала коханому підручники з української мови, він її вивчав. Але зараз у нього більше нема сил читати, тому що він має дуже багато проблем зі здоров’ям, штучно створених тими, хто у цьому зацікавлений.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі.

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті.

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Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.