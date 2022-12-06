Отруєння Саакашвілі: лікар виніс вердикт

Тестування показало наявність важких металів та інших речовин в організмі експрезидента Грузії

У зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Відповідний медичний висновок оприлюднив американський лікар Девід Сміт, пише «Українська правда».

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«Мене залучили для надання експертного висновку щодо стану здоров'я Михеїла Саакашвілі, результатів токсикологічних досліджень біологічних зразків, отриманих від нього, надання йому медичної допомоги, а також щодо необхідності його негайного переведення до іншого медичного закладу за межами Грузії для належного лікування та детоксикації», – йдеться у висновку лікаря.

Щодо результатів аналізів Саакашвілі вказується, що «тестування показало наявність важких металів та інших речовин, зокрема ртуті та миш'яку, у зразках волосся та нігтів, отриманих та досліджених лабораторією NMS Labs».

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Сміт прокоментував ці результати. «Більшість з цих речовин не може бути присутньою в організмі Саакашвілі в результаті медичного лікування». А також додав, що проведений токсикологічний аналіз показав, що це є «результатом отруєння важкими металами».

Крім того, Сміт зазначає, що призначені Саакашвілі ліки для одночасного прийому несуть загрозу побічних ефектів і залежності.

Нагадаємо, раніше адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Раніше мати експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.