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Отруєння Саакашвілі: лікар виніс вердикт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Отруєння Саакашвілі: лікар виніс вердикт
Михайло Саакашвілі тривалий час перебуває у в'язниці
фото:dw.com

Тестування показало наявність важких металів та інших речовин в організмі експрезидента Грузії 

У зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Відповідний  медичний висновок оприлюднив американський лікар Девід Сміт, пише «Українська правда».

«Мене залучили для надання експертного висновку щодо стану здоров'я Михеїла Саакашвілі, результатів токсикологічних досліджень біологічних зразків, отриманих від нього, надання йому медичної допомоги, а також щодо необхідності його негайного переведення до іншого медичного закладу за межами Грузії для належного лікування та детоксикації», – йдеться у висновку лікаря.

Щодо результатів аналізів Саакашвілі вказується, що «тестування показало наявність важких металів та інших речовин, зокрема ртуті та миш'яку, у зразках волосся та нігтів, отриманих та досліджених лабораторією NMS Labs».

Сміт прокоментував ці результати. «Більшість з цих речовин не може бути присутньою в організмі Саакашвілі в результаті медичного лікування». А також додав, що проведений токсикологічний аналіз показав, що це є «результатом отруєння важкими металами».

Крім того, Сміт зазначає, що призначені Саакашвілі ліки для одночасного прийому несуть загрозу побічних ефектів і залежності.

Нагадаємо, раніше адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Раніше мати експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Теги: адвокат лікар отруєння хвороби Михайло Саакашвілі

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