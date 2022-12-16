Український омбудсмен хоче зустрітись зі Саакашвілі: названо причину

Лубінець хоче переконатися, що життю Саакашвілі немає загрози

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі. Про це йдеться у його заяві, яку опублікували 15 грудня.

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Лубінець хоче переконатися, що життю Саакашвілі немає загрози.

«Критичний стан, в якому зараз перебуває український громадянин Михайло Саакашвілі, викликає тривогу й занепокоєння. Тому грузинська сторона повинна забезпечити його належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі. Або сприяти переведенню до європейських чи американських медичних установ», – написав український омбудсмен у Telegram.

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Він запевнив, що Україна «буде приділяти максимум уваги дотриманню прав та інтересів своїх громадян, які перебувають за кордоном».

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті.

Раніше адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

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Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.