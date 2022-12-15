У мережі з'явилось провокативне відео з палати Саакашвілі

Колишня прессекретарка Саакашвілі стала на його захист

Колишня прессекретарка Саакашвілі Дарина Чиж заявила, що «безсовісні мразоти влаштовують шоу з його тяжкого стану»

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження з палати колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі, щоб звинуватити його в симуляції, проте на записі видно, який він виснажений.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тюремники виклали відео в день, коли Саакашвілі заявив про поновлення голодування, і заявили, що показують ці кадри через високий суспільний інтерес.

У відео змонтовані кадри з клініки «Вівамеді» з різними датами: 9 серпня, 4 жовтня, 12 грудня, – а на частині сцен дата затерта. На якихось кадрах Саакашвілі їсть, ходить палатою і навіть лається з медперсоналом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як видно, 12 грудня Саакашвілі вже пересувається за допомогою ходунків і виглядає виснаженим.

При цьому пенітенціарна служба стверджує, що у відеоматеріалі «чітко видно імітаційні дії Міхеїла Саакашвілі, метою яких є перешкоджання здійсненню правосуддя, введення в оману суспільства і міжнародних партнерів».

Також держорган звинувачує експрезидента в жорстокому поводженні з персоналом і агресивній поведінці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишня прессекретарка Саакашвілі Дарина Чиж заявила, що «безсовісні мразоти влаштовують шоу з його тяжкого стану».

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті.

Раніше адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.