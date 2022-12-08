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Саакашвілі на межі смерті. Мати експрезидента Грузії звернулася до світу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Саакашвілі на межі смерті. Мати експрезидента Грузії звернулася до світу
фото з відкритих джерел

Джулі Аласанія: «Прошу всіх врятувати мою дитину»

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі на межі смерті. Про це написала його мати Джулі Аласанія.

«Хочу звернутись до грузинського суспільства. Мій син, третій президент Грузії та голова Національної ради реформ України на межі смерті. Лікарі клініки у розпачі.  Прошу всіх врятувати мою дитину, уряд, грузинську та міжнародну спільноту. Прошу всіх не жадібних людей висловити свою позицію», – йдеться в повідомленні.

Також на сторінці Саакашвілі у Facebook опубліковано його лист.

«Я хворий, але завтра я хочу бути присутнім на суді, який вирішить моє життя чи смерть. Дякую всім! Я вас люблю», – зазначив експрезидент.

Саакашвілі на межі смерті. Мати експрезидента Грузії звернулася до світу фото 1

Раніше адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Зголом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Нагадаємо, що у 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

Теги: Михайло Саакашвілі Грузія президент хвороби

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