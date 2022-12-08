Саакашвілі на межі смерті. Мати експрезидента Грузії звернулася до світу

Джулі Аласанія: «Прошу всіх врятувати мою дитину»

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі на межі смерті. Про це написала його мати Джулі Аласанія.

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«Хочу звернутись до грузинського суспільства. Мій син, третій президент Грузії та голова Національної ради реформ України на межі смерті. Лікарі клініки у розпачі. Прошу всіх врятувати мою дитину, уряд, грузинську та міжнародну спільноту. Прошу всіх не жадібних людей висловити свою позицію», – йдеться в повідомленні.

Також на сторінці Саакашвілі у Facebook опубліковано його лист.

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«Я хворий, але завтра я хочу бути присутнім на суді, який вирішить моє життя чи смерть. Дякую всім! Я вас люблю», – зазначив експрезидент.

Раніше адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Зголом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

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Нагадаємо, що у 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.