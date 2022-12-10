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З'явилося фото та відео сильно схудлого у в'язниці Саакашвілі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
З'явилося фото та відео сильно схудлого у в'язниці Саакашвілі
Телеканал Formula опублікував фото Саакашвілі з лікарні
фото: телеканал Formula

На відео та фотографіях експрезидент Грузії виглядає дуже виснаженим

Телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим.

Як повідомляється, знімки було зроблено 29 серпня 2022 року.

«Після цих фотографій здоров'я Михайла Саакашвілі різко погіршилося», – йдеться на сайті телеканалу.

Журналісти зазначають, що зараз експрезидент важить на 10 кг менше і не може стати з ліжка.

Декількома днями раніше стало відомо, що лікарі оцінили стан Саакашвілі як важкий. Політик перебуває на лікуванні в елітній тбіліській клініці Vivamed із травня. За словами медиків, з моменту арешту політик схуд на 42 кг, у нього також спостерігається погіршення когнітивних функцій, полінейропатія, слабкість та жар. Фахівці зазначають, що від анорексії пацієнт вже перейшов до кахексії. Лікарі порадили звільнити його із в'язниці.

Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті. 

Раніше адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Зголом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Нагадаємо, що у 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

Теги: Михайло Саакашвілі прокуратура політика відео адвокат

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