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Колишній ресторатор розповів, як брав у полон бурятів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Колишній ресторатор розповів, як брав у полон бурятів
Рашисти за час окупації сильно поруйнували населені пункти Київщини
фото з відкритих джерел

Задорожний разом із сусідами в елітному селищі під Києвом організували самооборону у лютому

Війна прийшла просто додому до колишнього власника мережі ресторанів «Козирна карта» Андрія Задорожного. Адже вже 26 лютого селом Березівка Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області рухалися колони окупантів. Про це бізнесмен розповів у інтерв’ю «Главкому». Тож йому із сусідами довелося партизанити та працювати навідниками для артилерії.

«Була повна самоорганізація сусідів, охорони нашого селища. Один хлопець поїхав до знайомого у Макарів і привіз звідти вісім автоматів Калашнікова і два цинка (жерстяні коробки) патронів. От і все, що у нас було з собою, плюс декілька домашніх снайперських мисливських гвинтівок», – розказав Задорожний.

За словами бізнесмена, 28 лютого вони вже брали у полон бурятів, які сиділи у підвалах.

«Потім ми десь тиждень сиділи в оточенні: з п’яти сторін стояли не просто блокпости, а масово російські війська. Ми їх бачили, чули, але до нас вони не заходили. І протягом всього часу тривав постійний бій: падали літаки, літали гвинтокрили, скидався десант, працювали ППО, «гради», «урагани», «джавеліни», артилерія, танки. У якийсь момент ми відчули, що зараз вони прийдуть до нас», – пригадує бізнесмен.

Попри складну ситуацію, українським Збройним силам вдалося відсікти тили окупантів. У них з’явилися проблеми із забезпеченням, тож загарбники змушені були залишити Київщину.  

Нагадаємо, уся Київська область була звільнена від російських окупантів 2 квітня.

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Теги: бізнесмен відео десант Додому полон танки

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