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Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ вже звільнили на Херсонщині (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ вже звільнили на Херсонщині (відео)
фото з відкритих джерел

У деокупованих селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів

Збройні сили України звільнили віж російських загарбників вже понад 90 населених пунктів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«На Херсонщині сили оборони «Півдня» звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що у звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.

Нагадаємо, тим часом російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов втік із Херсона. Колаборант видав себе, опублікувавши фото з тимчасово окупованого Криму.

До слова, нещодавно командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що у Херсоні «можуть бути прийняті непрості рішення». За словами голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, окупанти розуміють, що Росія йде до програшу як глобального, так і локального на місцях.

Однак заяви рашистів про так звану «евакуацію» населення на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція.

За прогнозом Буданова, до кінця року наші бійці звільнять Херсон.  

Крім того, російські загарбники хочуть залишити жителів Херсона без зв’язку, радіомовлення і телебачення, аби вони не могли передавати інформацію ЗСУ.

Тим часом російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ, тобто грабувати місто.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна

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