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Українські воїни звільнили сім населених пунктів на Луганщині: список

Надія Клочко
glavcom.ua
Українські воїни звільнили сім населених пунктів на Луганщині: список
Ще сім населених пунктів повернулися під контроль України
фото ілюстраційне

Деокупація Луганщини триває

У Луганській області українські військові звільнили сім населених пунктів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

  • село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

«Першою Збройні сили України звільнили Греківку. Попри резонанс в інтернет-спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною», – зазначив Гайдай.

Голова ОВА також опублікував фото українських воїнів на фоні будівлі сільської ради Стельмахівки.

Українські воїни звільнили сім населених пунктів на Луганщині: список фото 1

Нагадаємо, раніше ЗСУ повернули під контроль України село Макіївка на Луганщині

Як відомо, триває 228 день повномасштабної війни Росії проти України. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень.  Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.

До слова, на Херсонському напрямку українські захисники звільнили 1170 кв.км території.

Читайте також: Оборона України. Ситуація у регіонах станом на 9 жовтня
Теги: Луганщина Сергій Гайдай деокупація ЗСУ війна

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