Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)

Луценко продемонстрував, як кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні радіють снігу

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко поділився зі своїми читачами черговою порцією знімків домашніх улюбленців. Цього разу він продемонстрував, як кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні радіють снігу. Світлини Луценко опублікував на своїй сторінці на Facebook. На фото також потрапили дружина Ірина та маленька онука.

«Зимова казка», – підписав знімки Луценко.

Раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко поділився у Facebook святковими знімками. «Хочеш щастя – бери його!», – підписав світлини Луценко. На фото він біля ялинки тримає свого домашнього улюбленця – кота породи мей-кун Кузю. На тварину одягли червоні окуляри із Санта-Клаусами.

Як відомо, Домашнім улюбленцям Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з тваринами.

Раніше Луценко разом із дружиною Іриною він сфотографувався на Хрещатику з ролерами у геловінських костюмах.

Крім того, ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів».