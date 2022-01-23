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    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)

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    Домашні улюбленці родини Луценків - Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Домашні улюбленці родини Луценків
    фото: Юрій Луценко/Facebook

    Луценко продемонстрував, як кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні радіють снігу

    Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко поділився зі своїми читачами черговою порцією знімків домашніх улюбленців. Цього разу він продемонстрував, як кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні радіють снігу. Світлини Луценко опублікував на своїй сторінці на Facebook. На фото також потрапили дружина Ірина та маленька онука.

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    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)
    фото: Юрій Луценко/Facebook

    «Зимова казка», – підписав знімки Луценко.

    Раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко поділився у Facebook святковими знімками. «Хочеш щастя – бери його!», – підписав світлини Луценко. На фото він біля ялинки тримає свого домашнього улюбленця – кота породи мей-кун Кузю. На тварину одягли червоні окуляри із Санта-Клаусами.

    Як відомо, Домашнім улюбленцям Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з тваринами.

    Раніше Луценко разом із дружиною Іриною він сфотографувався на Хрещатику з ролерами у геловінських костюмах.

    Крім того, ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів».

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    Теги: Юрій Луценко Facebook дружина
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    Колишній генеральний прокурор показав свою зимову казку (фото)