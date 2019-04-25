﻿НАБУ допитало Кононенка



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Нардеп від Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко

Нардепа від Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка допитали в Національному антикорупційному бюро України в межах провадження про 1,4 млрд грн збитків, завданих державним обленерго

Національне антикорупційне бюро України допитало нардепа від Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка, повідомило 25 квітня «Радіо Свобода».

Уранці 25 квітня Кононенко прийшов у НАБУ без адвокатів. За словами нардепа, його запросили на «співбесіду».

Джерело «Українських новин» повідомило, що нардепа допитали о 8:00. За словами співрозмовника агентства, ішлося про провадження щодо 1,4 млрд грн збитків, завданих державним обленерго. Джерело також поінформувало, що гострих запитань Кононенку не ставили.

Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») оприлюднили записи телефонних розмов за участю Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго – на прохання журналістів вони були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.

«З урахуванням відомостей, викладених у розслідуванні, Національним бюро викликано на допит осіб, які згадуються у відповідному сюжеті, у тому числі Кононенка І.В, Суркіса Г.М, Суркіса І.Р», – зазначено у відповіді НАБУ на запит журналістів «Радіо Свобода».

Після виходу розслідування «П. дав добро» редакція на запит НАБУ передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком і братами Суркісами – згодом їх долучили до матеріалів офіційного розслідування.

Раніше «Схеми» розповіли про організацію однієї з наймасштабніших афер у сфері енергетики останніх років, що обговорюється на записах телефонних розмов бізнесмена й екс-голови правління компанії «Енергомережа» Дмитра Крючкова, нині розшукуваного НАБУ за виведення сотні мільйонів гривень із «Запоріжжяобленерго», які отримала редакція. Події охоплюють період весни-літа 2015 року, коли остаточно формується вертикаль влади після революційних подій, а різні напрямки закріплюються за конкретними кураторами та виконавцями.

Журналісти також декілька разів приїжджали в офіс народного депутата Ігоря Кононенка, оскільки він не відповідав на дзвінки з проханням про коментар і повідомлення з вичерпним списком запитань. Перед ефіром він надіслав у редакцію лист, пообіцявши інтерв’ю лише після виходу розслідування. Утім, згодом заявив, що готує позов проти «Радіо Свобода» до закордонного суду – і скасував обіцяне інтерв’ю.

«Схеми» неодноразово просили президента Порошенка дати оцінку причетності його соратника Кононенка до діяльності компанії ПАТ «Енергомережа» та її очільника Дмитра Крючкова, нині розшукуваного НАБУ за виведення сотні мільйонів гривень із «Запоріжжяобленерго» – утім, він до цього часу цього не зробив.

Ще до публікації матеріалу журналісти направили запит до його Адміністрації – але й досі не отримали звідти відповіді. Крім того, знімальна група «Схем» намагалася двічі отримати коментар Петра Порошенка. У день першого туру виборів президент спочатку пообіцяв відповісти на це запитання після того, як проголосує у Будинку офіцерів в Києві, але згодом проігнорував прохання журналіста про коментар. А в інтерв’ю Радіо НВ лише заявив, що не знав про жодні корупційні схеми.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить досудове розслідування кримінальних правопорушень, з яких вбачається, що Дмитро Крючков та інші особи заподіяли збитків державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.