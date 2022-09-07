Котик-бандерівець замилував соцмережі (відео)

Руде «бандерівське» кошеня живе у домі нацгвардійця та його дружини військового медика у Миколаєві

У Миколаєві побачили кошеня із тризубом на мордочці. Господарями цього кота є нацгвардієць та його дружина військовий медик. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацгвардії.

Також у мережі оприлюднили відео цього рудого кота. Автор ролика розповів, що побачив кошеня у свого сусіда по дачі у Миколаєві.

«Це кохання з першого погляду, друзі. Ви тільки подивіться на наш тризуб на лобі цього котика-бандерівця. Просто бомба. Умовлятиму сусіда по дачі, щоб подарував мені цього красеня. Назву його Степаном. Тут без варіантів», – написав автор відео.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала світлину фронтового улюбленця бійців ЗСУ – пацюка Купера.

Також повідомлялося, що Збройні сили України після звільнення острова Зміїний від росіян врятували з острова кошеня. Врятовану тварину доправили до столиці і назвали Змієм. Кота прихистив один із командирів. Бійці кажуть, кіт став талісманом звільненого острова.