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    У зруйнованій Бородянці помітили кота на сьомому поверсі: тваринку спробують врятувати

    У руїнах лишився чийсь домашній улюбленець<br /><br /> - У зруйнованій Бородянці помітили кота на сьомому поверсі: тваринку спробують врятувати
    У руїнах лишився чийсь домашній улюбленець

    фото: facebook.com/eugene.kibets

    Для порятунку кота потрібна вантажівка з «вежею»

    У Бородянці, що в Київській області, намагаються врятувати кота, який опинився у напівзруйнованому будинку. Пухнастого друга помітили на сьомому поверсі будинку, який розгромили російські військові. Активіст Євген Кібець просить про допомогу у Facebook.

    Він опублікував світлини практично знищеного будинку в Бородянці, де на сьомому у поверсі перебуває кіт.

    Для порятунку кота потрібна вантажівка з «вежею». Активісти планують врятувати кота у понеділок, 2-го травня.

    Невідомо, скільки часу кіт пробував у будинку та чи має він їжу. Він влаштувався на повністю зруйнованому перекритті в картонній коробці.

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    Зауважимо, що Збройні Сили України витіснили росіян з Бородянки наприкінці березня.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина військові активісти Україна окупація #stoprussia
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    У зруйнованій Бородянці помітили кота на сьомому поверсі: тваринку спробують врятувати