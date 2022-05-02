У зруйнованій Бородянці помітили кота на сьомому поверсі: тваринку спробують врятувати

Для порятунку кота потрібна вантажівка з «вежею»

У Бородянці, що в Київській області, намагаються врятувати кота, який опинився у напівзруйнованому будинку. Пухнастого друга помітили на сьомому поверсі будинку, який розгромили російські військові. Активіст Євген Кібець просить про допомогу у Facebook.

Він опублікував світлини практично знищеного будинку в Бородянці, де на сьомому у поверсі перебуває кіт.

Для порятунку кота потрібна вантажівка з «вежею». Активісти планують врятувати кота у понеділок, 2-го травня.

Невідомо, скільки часу кіт пробував у будинку та чи має він їжу. Він влаштувався на повністю зруйнованому перекритті в картонній коробці.

Зауважимо, що Збройні Сили України витіснили росіян з Бородянки наприкінці березня.

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