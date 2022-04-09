Кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу блогерську премію
Нагородження відбудеться у Каннах в травні
Кота Степана з Харкова, який незадовго до війни став зіркою Instagram, номінували на найпрестижнішу премію в блогосфері − World Influencers and Bloggers Awards 2022. Про це повідомили на фан-сторінці хвостатого блогера в соціальній мережі.
Відомо, що церемонія нагородження відбудеться 18 травня у Каннах.
Усі гроші від продажу квитків на захід передадуть Україні.
Раніше підписники сторінки Степана в одній із соціальних мереж змогли зібрати $10 тис. Гроші передали на допомогу тваринам України, які постраждали під час російсько-української війни.
А раніше за долю пухнастого блогера переймалися сотні українців. Адже Степан залишився з господаркою в Харкові, який прицільно бомбардували російські військові.
Згодом з'ясувалося, що харків'янка змогла евакуюватися та забрала у безпечний прихисток і Степана.
Нагадаємо, раніше у соцмережах опублікували історію кішки, на ім'я Буча, яка прийшла шукати захисту в ексдепутата Єгора Фірсова, котрий саме виконував бойові завдання у зруйнованому рашистами місті.
Історія тваринки мала щасливий фінал: у кішки згодом знайшлася господиня.