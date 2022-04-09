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    Кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу блогерську премію

    Українського кота Степана, якого господиня евакуювала з Харкова, номінували на престижну премію&nbsp; - Кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу блогерську премію
    Українського кота Степана, якого господиня евакуювала з Харкова, номінували на престижну премію 
    фото: World Influencers and Bloggers Award

    Нагородження відбудеться у Каннах в травні

    Кота Степана з Харкова, який незадовго до війни став зіркою Instagram, номінували на найпрестижнішу премію в блогосфері − World Influencers and Bloggers Awards 2022. Про це повідомили на фан-сторінці хвостатого блогера в соціальній мережі.

    Відомо, що церемонія нагородження відбудеться 18 травня у Каннах.

    Усі гроші від продажу квитків на захід передадуть Україні.

    Раніше підписники сторінки Степана в одній із соціальних мереж змогли зібрати $10 тис. Гроші передали на допомогу тваринам України, які постраждали під час російсько-української війни.

    А раніше за долю пухнастого блогера переймалися сотні українців. Адже Степан залишився з господаркою в Харкові, який прицільно бомбардували російські військові.

    Згодом з'ясувалося, що харків'янка змогла евакуюватися та забрала у безпечний прихисток і Степана.

    Нагадаємо, раніше у соцмережах опублікували історію кішки, на ім'я Буча, яка прийшла шукати захисту в ексдепутата Єгора Фірсова, котрий саме виконував бойові завдання у зруйнованому рашистами місті.

    Історія тваринки мала щасливий фінал: у кішки згодом знайшлася господиня.

    Теги: Харків війна тварини Україна Instagram
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    Кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу блогерську премію