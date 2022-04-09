Кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу блогерську премію

Українського кота Степана, якого господиня евакуювала з Харкова, номінували на престижну премію

Нагородження відбудеться у Каннах в травні

Кота Степана з Харкова, який незадовго до війни став зіркою Instagram, номінували на найпрестижнішу премію в блогосфері − World Influencers and Bloggers Awards 2022. Про це повідомили на фан-сторінці хвостатого блогера в соціальній мережі.

Відомо, що церемонія нагородження відбудеться 18 травня у Каннах.

Усі гроші від продажу квитків на захід передадуть Україні.

Раніше підписники сторінки Степана в одній із соціальних мереж змогли зібрати $10 тис. Гроші передали на допомогу тваринам України, які постраждали під час російсько-української війни.

А раніше за долю пухнастого блогера переймалися сотні українців. Адже Степан залишився з господаркою в Харкові, який прицільно бомбардували російські військові.

Згодом з'ясувалося, що харків'янка змогла евакуюватися та забрала у безпечний прихисток і Степана.

Нагадаємо, раніше у соцмережах опублікували історію кішки, на ім'я Буча, яка прийшла шукати захисту в ексдепутата Єгора Фірсова, котрий саме виконував бойові завдання у зруйнованому рашистами місті.

Історія тваринки мала щасливий фінал: у кішки згодом знайшлася господиня.