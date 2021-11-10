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    Гендиректорку ЮНЕСКО переобрали на другий термін

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    Азуле розпочинає свій другий термін з переконливої перемоги - Гендиректорку ЮНЕСКО переобрали на другий термін
    Азуле розпочинає свій другий термін з переконливої перемоги
    Фото з відкритих джерел

    Одрі Азуле залишиться на своєму посту

    Гендиректоркою ЮНЕСКО знову буде Одрі Азуле. Про це Президент України Володимир Зеленський написав у Тwitter.

    «Щиро вітаю Одрі Азуле, яка щойно була переобрана генеральною директоркою ЮНЕСКО», – зазначив Зеленський.

    За його словами, Азуле розпочинає свій другий термін з переконливої перемоги – 155 голосів «за».

    Президент також заявив, що це рішення Україна цілковито підтримує.

    Нагадаємо, колишня міністерка культури Франції Одрі Азуле затверджена на посаду генерального директора установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) у 2017 році.

    Нещодавно у ЮНЕСКО заявили, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

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    Теги: ЮНЕСКО Володимир Зеленський
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    Гендиректорку ЮНЕСКО переобрали на другий термін