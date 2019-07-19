КВУ повідомляє про окремі випадки адмінресурсу перед виборами



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Серед поширених порушень – спільні заходи чиновників і кандидатів в депутати

У КВУ повідомили, що факти застосування адмінресурсу зафіксували у Київській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій областях та на Луганщині

Спостерігачі Комітету виборців України (КВУ) повідомляють про окремі випадки використання адміністративного ресурсу в перебігу виборчої кампанії у низці регіонів України.

«За оцінкою організації, факти та масштаби використання технології адмінресурсу не є значними і є співставними із використанням цієї технології на парламентських виборах 2014 року. Однією із форм адміністративного ресурсу є публічна підтримка кандидатів особами, які працюють в органах місцевого самоврядування чи органах державної влади», – йдеться в повідомленні.

У КВУ повідомили, що факти застосування адмінресурсу зафіксували у Київській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій областях та на Луганщині.

Серед поширених порушень – спільні заходи чиновників і кандидатів в депутати, підтримка у висвітленні інформації про кандидата у місцевих ЗМІ, пропозиції бюджетниками за гроші прийти на «зустріч виборців».

19 липня – останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.