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    Суспільство

    КВУ повідомляє про окремі випадки адмінресурсу перед виборами

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    Серед поширених порушень &ndash; спільні заходи чиновників і кандидатів в депутати - КВУ повідомляє про окремі випадки адмінресурсу перед виборами
    Серед поширених порушень – спільні заходи чиновників і кандидатів в депутати

    У КВУ повідомили, що факти застосування адмінресурсу зафіксували у Київській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій областях та на Луганщині

    Спостерігачі Комітету виборців України (КВУ) повідомляють про окремі випадки використання адміністративного ресурсу в перебігу виборчої кампанії у низці регіонів України.

    «За оцінкою організації, факти та масштаби використання технології адмінресурсу не є значними і є співставними із використанням цієї технології на парламентських виборах 2014 року. Однією із форм адміністративного ресурсу є публічна підтримка кандидатів особами, які працюють в органах місцевого самоврядування чи органах державної влади», – йдеться в повідомленні.

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    У КВУ повідомили, що факти застосування адмінресурсу зафіксували у Київській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій областях та на Луганщині.

    Серед поширених порушень – спільні заходи чиновників і кандидатів в депутати, підтримка у висвітленні інформації про кандидата у місцевих ЗМІ, пропозиції бюджетниками за гроші прийти на «зустріч виборців».

    19 липня – останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.

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