Дострокові місцеві вибори. Незаконно, але реально? прогнози

Наміри провести дострокові місцеві вибори у президентської команди, напевно, є колаж: rubryka.com

Після дострокових парламентських команда Зеленського мріє оголосити дострокові місцеві вибори

Нині команда президента Володимира Зеленського зосереджена на дострокових парламентських виборах, які пройдуть цієї неділі. Але від представників Офісу глави держави вже лунають натяки на можливі дострокові місцеві вибори. «Буде це здійснено наступної осені (вочевидь мається на увазі 2020 рік, коли вони і мають пройти в строк, – «Главком») або це може бути здійснено ще й до цього – ми розглядаємо різні варіанти, як найефективніше перезавантажити всю систему, яка стосується відносин «влада і людина», – сказав в телеефірі представник президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук. При цьому він зазначив, що президента не цікавить питання зміни осіб в діючій системі влади і порівняв ситуацію з киданням свіжого огірка в діжку з кислими. Сам президент підтвердив, що думає над можливістю дострокових місцевих виборів після поїздок по регіонах.

Нахрап, з яким нова команда почала перемальовувати під себе політичний ландшафт, цілком дає підстави припускати, що на хвилі успіху вона захоче провести більше своїх кадрів у місцеві ради. Все це відбуватиметься під гаслами очищення від «мотлоху», «ламання системи» і тому подібного – креативщиків та сценаристів у новій владній команді вистачає. Чи вдасться їй це – інше питання, але до наступної осені, коли мають пройти чергові місцеві вибори, рейтинги «Слуги народу» точно можуть здутись.

На сайті президента вже зареєстрована петиція від такого собі Олексія Нестеренка, в якій той доводить, що новообраний президент мусить мати підтримку і на місцевому рівні, тому треба провести дострокові місцеві вибори. Щоправда, з 3 травня, коли петиція була зареєстрована, вона отримала лише сто голосів підтримки.

Згідно зі ст. 78 закону про місцеве самоврядування, дострокове припинення повноважень місцевої ради можливе у трьох випадках: 1) якщо місцева рада прийняла рішення з порушенням Конституції, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність до закону; 2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання; 3) передбачених законами України «Про військово-цивільні адміністрації» та «Про правовий режим воєнного стану».

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Нібито перелік підстав для оголошення дострокових місцевих виборів дуже обмежений, але вже перший пункт з вище перелічених можна трактувати настільки широко, що фактично все залежить від фантазії ініціаторів дострокових виборів та політичної волі Верховної Ради. Так, у 2008 році парламент відправив Київську міську раду та мера Києва на дострокові вибори. Автор проекту відповідної постанови, тодішній нардеп Анатолій Семинога аргументував необхідність її ухвалення «фактами порушення Конституції та законодавства київським міським головою Леонідом Черновецьким та посадовими особами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві». Тоді була створена тимчасова парламентська комісія, яка встановила, що посадові особи Київської міськради та її виконавчий орган порушили законодавство. Цього стало достатньо для запуску процесу перевиборів, які знову виграв… Черновецький, але це вже інша історія.

У 2009 році парламент призначив дострокові вибори Тернопільської облради, через те, що тодішній губернатор області Юрій Чижмар, який конфліктував з керівництвом облради, поскаржився на її саботаж та недієздатність.

З більш свіжих випадків можна згадати грудень 2015-го, коли Рада достроково припинила повноваження мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, який щойно обрався на скандальних виборах. Народні депутати призначили позачергові вибори міського голови, які Вілкул, як і Черновецький свого часу, виграв ще раз.

Але в усіх цих випадках справа торкалася конкретних «проблемних» рад та міських голів і парламент розглядав кожен випадок окремо. Зараз же команда президента, судячи з усього, хоче одним махом переобрати всі місцеві ради і всіх голів. Які юридичні механізми «слуги» для цього оберуть – загадка, але їх може надихати те, як вони провернули аналогічну, але простішу історію з Верховною Радою.

«Законних підстав для зміни строку місцевих виборів по всій країні я поки не бачу, – знизує плечима голова парламентського комітету з питань держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко. – Якщо вони вийдуть з якоюсь ініціативою правового характеру, тоді будемо це обговорювати».

У ЗеКоманді ж люблять повторювати, що приймають рішення спонтанно, проте, напевно, юридична робота в напрямку дострокових місцевих виборів вже ведеться. Позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше, ніж за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня як чергових, так і позачергових місцевих виборів. Тож якщо вдасться провернути спецоперацію і нова Рада в терміновому порядку ухвалить рішення про дострокові місцеві вже в районі кінця серпня, коли у команді Зеленського планують провести перші її засідання, то вибори пройдуть наприкінці жовтня. Тоді люди ще не встигнуть отримати платіжок за опалення, які можуть суттєво зіпсувати їм настрій.

Забагато «хвостів»

Звісно, незгодні з достроковими виборами можуть піти до судів, але якщо процес буде запущений, зупинити його буде важко. У згаданій вище історії з перевиборами Тернопільської облради десятирічної давнини, теж були рішення судів, які забороняли їх проводити, але вони все одно відбулися.

«Якщо перевибори до Верховної Ради були логічними, хоч і незаконними, то рішення про дострокові місцеві вибори буде і нелогічним, і незаконним, – впевнений експерт з місцевого самоврядування Юрій Ганущак. – Конституція передбачає, що Верховна Рада може призначати дострокові вибори, але в окремо взятих радах і на підставі закону про місцеве самоврядування, де виписані умови припинення повноважень. Але це не стосується всієї України, за винятком, якщо це не буде передбачене змінами до Конституції».

Згадуємо, що зміни до Конституції проводяться протягом двох сесій, тож це вже не вкладається в стратегію бліцкригу. Окрім юридичних нестиковок, Ганущака також хвилюють практичні наслідки негайного проведення виборів. «Зараз ще не завершена реформа адміністративно-територіального устрою і в нас є адмінтеродиниці різних статусів, – занепокоєний експерт. – Деякі громади розтягнуті по декількох районах, тож треба змінювати межі районів, щоб провести вибори до райрад, і про це ЦВК раніше говорила. В ході децентралізації з 488 районів має стати 100, а це зміна повноважень, зовсім інша структура… Та й ті, хто ці вибори ініціюватимуть, просто навіть не встигнуть підготувати достатню кількість людей, щоб ті на них виграли».

Проблема є і в діючому законі про місцеві вибори, який був прийнятий у 2015 році. Усі учасники процесу майже одноголосно зійшлися на тому, що закладена в ньому система псевдовідкритих списків, яка була застосована на минулих місцевих виборах, себе дискредитувала і її потрібно змінювати. А це знову додатковий час.

«Наміри провести дострокові місцеві вибори у президентської команди, напевно, є, – підветджує політолог Володимир Фесенко. – Але є і дуже серйозні правові колізії. Таких виборів по всій країні не може бути за визначенням. Єдина можливість їх пришвидшити – це змінити законодавство, а краще конституційні норми. Наприклад, скоротити строки повноважень місцевих рад або внести зміни в закони про децентралізацію та місцеве самоврядування».

Є ще один момент, який може зробити всі плани «слуг народу» марними: проведення дострокових виборів ніяк не відміняє факту проведення строкових, які за законом проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів, старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах. Так, в 2014 році разом з позачерговими президентськими виборами відбулися позачергові вибори Київради та київського міського голови. Це було пов’язано з тим, що в столиці, де відбулися революційні події, довгий час був просто відсутній мер. Але вже в 2015-му Київ знову пішов на чергові місцеві вибори разом з усіма іншими регіонами – обрані в 2014 році мер та міськрада попрацювали лише півтора року. Навіщо в такому випадку переможцю президентських виборів та стовідсотковому переможцю парламентських змінювати ситуацію на місцях менш, ніж на рік? Звісно, маючи більшість, можна провести будь-які зміни в парламенті і уточнити, що саме ці дострокові вибори стосуються наступних п’яти років, але тоді взагалі зсуваються терміни подальших строкових виборів.

Варто також зазначити, що «Слуга народу» може переоцінити силу свого бренду як для місцевих виборів. Вибори у ті ж ОТГ показують, що на місцях часто голосують аж ніяк не за лідерів парламентських перегонів. Тож, враховуючи численні ризики, у Зеленського можуть почати з меншого – «битви за Київ» і призначення свого голови КМДА, який перетягне на себе повноваження мера столиці Віталія Кличка. Якщо вірити Кличку, такі наміри йому вже озвучив новий президент. Київський мер, у свою чергу, пригрозив в такому випадку спровокувати в місті дострокові вибори, до яких «Зе-команда», як він вважає, поки не готова. Помиляється?

Павло Вуєць, «Главком»