Останні дні восьмого скликання Верховної Ради: Семенченко вже спакував валізи (фото)



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Нардеп Семен Семенченко залишає Київ? Фото Станіслава Груздєва, Главком

Семенченко не балотується до нового складу парламенту

Народний депутат Верховної Ради восьмого скликання Семен Семенченко (справжнє ім’я Костянтин Гришин) сьогодні вранці був помічений кореспондентом Главкома із валізою на вулиці Інститутській, що в центрі столиці.

Як відомо, цієї неділі відбудуться вибори до нового складу Верховної Ради. Засідань чинної Ради більше не буде.

Як повідомлялося, народний депутат Семен Семенченко заявив, що не балотуватиметься до Верховної Ради на позачергових виборах. Нардеп тоді зазначив, що має намір зосередитися на створенні політсили однодумців, допомозі ветеранам АТО та на «проектах у військовій сфері».

Як відомо, 12 липня відбулося останнє засідання Верховної Ради восьмого скликання. Втім, на початку цього тижня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив, що скликання позачергової сесії Верховної Ради планується на четвер, 18 липня.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій звернувся із листом до президента Володимира Зеленського, в якому попросив главу держави переписати його прохання про позачергове засідання парламенту у відповідності до вимог Закону. Спікер парламенту повідомив, що оскільки останнє пленарне засідання 10-ї сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у нього є «єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради».

Зеленський у відповідь Парубію написав, що «не здивований відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України, бо працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту».

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вчергове звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням оформити його подання від 17 липня щодо скликання позачергової сесії парламенту «у відповідності з вимогами чинного законодавства». Він зауважив, що якщо Зеленський насправді хоче проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, то його «офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа президента України до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат парламенту».

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2747 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі. Усі інші балотуються в 199 мажоритарних округах.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.

Якщо вас не знайшли в списку виборців у день виборів, варто звертатися до свого відділу ведення Державного реєстру виборців.