Зеленський звинуватив Парубія в тому, що багато партій не потраплять у нову Раду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський заявив, що подальших дій з паном Парубієм, як із спікером цієї Верховної Ради, він не бачить

Зеленський збирався «за один-два-три дні прибрати мажоритарну складову виборів і знизити прохідний бар'єр до 3%»

Президент Володимир Зеленський не бачить сенсу продовжувати розмову щодо скликання позачергової сесії парламенту зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм і вважає його винним у тому, що багато нових партій не пройдуть до Ради.

Про це Зеленський заявив журналістам під час презентації мобільних житлових модулів у Міністерстві оборони у відповідь на запитання щодо його подальший дій у даній ситуації, повідомляє Укрінформ.

«Подальших дій з паном Парубієм, як із спікером цієї Верховної Ради, я більше не бачу», - сказав Зеленський.

Він додав, що з першого дня перебування на посаді разом з командою дуже хотів прибрати мажоритарну складову виборів і знизити прохідний бар'єр до 3 %.

«Ми могли це зробити за один-два-три дні. Це була моя пропозиція на першій нашій зустрічі з паном Парубієм. Після його останньої відповіді більше не має ніякого сенсу продовжувати розмову. Ми будемо вже говорити з іншим парламентом. Я бачив соціологію, на жаль, багато нових партій не зможуть подолати 5% бар'єр. Це буде, на жаль, і це буде через пана Парубія. Великий йому привіт», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту на 18 липня для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Як відомо, 12 липня відбулося останнє засідання Верховної Ради восьмого скликання. Втім, на початку цього тижня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив, що скликання позачергової сесії Верховної Ради планується на четвер, 18 липня.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій звернувся із листом до президента Володимира Зеленського, в якому попросив главу держави переписати його прохання про позачергове засідання парламенту у відповідності до вимог Закону. Спікер парламенту повідомив, що оскільки останнє пленарне засідання 10-ї сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у нього є «єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради».

Зеленський у відповідь Парубію написав, що «не здивований відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України, бо працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту».

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вчергове звернувся до президентаВолодимира Зеленського з проханням оформити його подання від 17 липня щодо скликання позачергової сесії парламенту «у відповідності з вимогами чинного законодавства». Він зауважив, що якщо Зеленський насправді хоче проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, то його «офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа президента України до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат парламенту».

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.