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    Технології

    Австрія першою в Європі запустила зв'язок 5G

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    За планом австрійської влади, усіх користувачів інтернету в Австрії планується охопити зв'язком 5G до 2025 року - Австрія першою в Європі запустила зв'язок 5G
    За планом австрійської влади, усіх користувачів інтернету в Австрії планується охопити зв'язком 5G до 2025 року

    Ексклюзивними користувачами нового формату зв'язку стали 200 абонентів переважно в сільській місцевості Австрії

    Австрійська компанія T-Mobile, дочірнє підприємство німецького концерну Deutsche Telekom, першою в Європі запустила комерційне використання зв'язку п'ятого покоління 5G.

    Ексклюзивними користувачами нового формату зв'язку стали 200 абонентів компанії переважно в сільській місцевості Австрії.

    Усього зв'язок п'ятого покоління на цей час охопив 17 громад у сільській місцевості, і користувачі отримали можливість працювати в інтернеті зі швидкістю понад 100 Мб/с.

    За планом австрійської влади, усіх користувачів інтернету в Австрії планується охопити зв'язком 5G до 2025 року.

    На початку березня Австрія розіграла на аукціоні перші частоти п'ятого покоління мобільного зв'язку 5G, ставши піонером зі впровадження нового стандарту телекомунікацій в Європі.

    В австрійській Службі з регулювання радіомовлення і телекомунікацій повідомляли, що покупцями частот стали найбільші мобільні оператори Австрії: A1 Telekom Austria, T-Mobile і Drei, а також чотири регіональні інтернет-компанії. Продаж частот 5G приніс австрійському регулятору €188 млн.

    Мережа п'ятого покоління характерна головним чином тим, що дозволяє збільшити швидкість доступу в Інтернет майже в 10 разів. За допомогою нового стандарту мільярди пристроїв зможуть отримати можливість так званого колективного спілкування, тобто 5G об'єднає в одну мережу самоврядні машини, пристрої сфери житлово-комунального господарства та інші гаджети. Стандарт 4G для таких рішень уже не підходить. 5G - нове покоління мобільного зв'язку, продовження розвитку попередніх стандартів (GSM, 3G, 4G/LTE).

    Очікується, що масштабна комерційна експлуатація 5G почнеться після 2020 року. Рекордна швидкість передачі даних у тестових зонах мережі 5G досягала 25 Гбіт/с. Такі показники дозволяють у режимі онлайн транслювати відео в розширенні 4K (Ultra-HD).

    Нагадаємо, 19 березня в Німеччині відбулося відкриття аукціону на будівництво інфраструктури для мобільних мереж 5G.

    Раніше повідомлялося, що у ФРН розглядають можливість відсторонення Huawei від створення мережі 5G.

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      Джерело: ТАСС

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