Україна втратить через війну більш ніж 1 трлн доларів, – Шмигаль

Денис Шмигаль оцінив втрати України від війни. У довговостроковій перспективі сума перевищить 1 трлн доларів

Україна очікує від міжнародних партнерів підтримки і допомоги у відновленні інфраструктури після завершення війни

Українська економіка несе величезні збитки, спровоковані повномасштабною агресією Російської Федерації. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у інтерв’ю BBC.

Відповідаючи на питання журналіста, чи відповідає дійсності інформація Київської школи економіки про те, що українська економіка уже зазнала збитків розміром $560 млрд, голова уряду пояснив: «Існують різні методології обрахунку. Є прямий – це, скажімо, зруйнований конкретний міст. Рахуємо вартість його відновлення і складаємо в кошторис руйнування фізичної інфраструктури, фізичних будівель. Це одна цифра».

Але, зазначив прем’єр-міністр, в таких ситуаціях варто враховути і непрямі збитки – тобто втрати бізнесу від припинення роботи, від руйнування логістичних каналів. «Наприклад, перекриті морські порти, зруйновані залізничні станції, зруйнована енергетична інфраструктура. Всі ці витрати складаються у величезні суми», – навів приклад Шмигаль.

Тож, продовжив голова уряду, за підрахунками міністерства економіки (які майже збігаються із розрахунками Київської школи економіки), прямі втрати української економіки станом на першу декаду березня уже становили $560 млрд.

Але в довгостроковій перспективі втрати українського ВВП через зруйновану промисловість, зруйновані виробничі потужності складуть, зазначив Денис Шмигаль, значно більше $1 трлн.

Тому, звернувся голова українського уряду до світу, «ми очікуємо підтримки світу в швидкому відновленні економіки й інфраструктури України після завершення бойових дій».

Нагадаємо, учора, 6 квітня, стало відомо, що український уряд бере великий кредит у німців, щоб підтримати вітчизняний бізнес. Кабмін уповноважив міністра фінансів підписати необхідні документи для отримання позики.